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Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? Fıtır sadakası hükümleri

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılın fitre miktarını belirledi. Fitre verilmesi gereken vacip olan sadakalardan biridir. Fitre nedir? Fitre kimlere verilir? Bu haberimizde fitre ile ilgili detayları sizler için derledik . İşte detaylar...

30 Mart 2021 Salı 13:08
Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? Fıtır sadakası hükümleri
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Fıtır sadakası halk içerisinde fitre olarak bilinmektedir. Ramazan orucundan sonra bayrama gelmenin bir şükür olmasından dolayı Müslümanlar tarafından belirli kişilere verilmesi vacip olan sadakadır.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nda belirtilen bilgilere göre kişi kendisi ve küçük çocukları adına fitre vermekle yükümlüdür. Fitre bayramdan önce de verilebilir. Bayram gününde ya da daha sonra verilmesi de sorun oluşturmaz.

Fitre vermenin amacı, fakir olan kişinin toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması olarak bilinir. Fıtır sadakası ,günümüzde gıda ihtiyacına göre belirlenmektedir.

Fitreyi kimler vermekle yükümlüdür?

80,18 gram altın ya da bu değerde mallara sahip olan Müslümanlar, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları bireyler adına fitre vermekle yükümlüdür. Ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının da fitresini vermekle yükümlüdür.

Fitre kimlere verilir?

Fitreyi veren kişi,annesine,babasına,büyükbabasına,büyükannesine,çocuklarına,torunlarına,eşine,zengin olan kimselere ya da babası zengin olan ergenlik çağına girmemiş çocuklara fitre verilemez.  Bunların haricinde Kardeş,teyze,dayı,amca,hala ile onların çocukları, gelinleri, damatları, kayınpederi ve kayınvalidesine zengin değillerse fitre verilebilir.

2021 yılında belirlenen fitre fiyatı 28 TL oldu.



Son Güncelleme: 30.03.2021 13:08
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