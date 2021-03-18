Fitness modeli Maria Gomez pozlarıyla büyüledi

Karantina sürecinde paylaştığı fitness videolarıyla yıldızı epey parlayan modeller arasında yerini alan Maria Gomez reklam çekimlerinde boy göstermeye devam ediyor.

Sanal alemde yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren güzel model reklam çekimleri içinde genellikle sahilleri ve kumsal alanları kullanıyor.

Son olarak Malibu sahillerinde tanına bir markanın çekimleri için kameraların karşısına geçen Gomez verdiği pozlar ile adeta görenleri büyüledi.

Lila renkli bikinisiyle dalgaların arasında iddialı pozlar veren güzel yıldız görenlerin yüreklerini hoplattı.

Maria Gomez'in vücudundaki dövmelerde en az güzelliği kadar dikkatleri çekti.

İşte başarılı ve güzel model Maria Gomez'in birbirinden iddialı o cesur pozları