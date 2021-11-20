İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Fitness eğitmeni maaşı ne kadar? Fitness eğitmeni ne iş yapar?

İnsanların vücutlarının daha verimli ve sağlıklı çalışmasını sağlayan kişiye fitness eğitmeni adı verilir. Peki fitness eğitmeni maaşı ne kadar? Fitness eğitmeni ne iş yapar? İşte yanıtları...

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:29
Fitness eğitmeni maaşı ne kadar? Fitness eğitmeni ne iş yapar?
Takip Et:

Spor salonlarına gelen kişilerin vücutlarını daha sağlıklı ve verimli hale getirmek için çeşitli antreman programları hazırlayan ve spor salonlarında bulunan antreman aletlerinin nasıl çalıştığını insanlara anlatan kişiye fitness eğitmeni adı verilmektedir. Bir çok insan fitness eğitmeninin ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptığını  merak ediyor. Peki fitness eğitmeni maaşı ne kadar? Fitness eğitmeni ne iş yapar?

Fitness Eğitmeni Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bir fitness eğitmeni aylık ortalama 3.280 TL maaş alıyor. 2021 yılı itibariyle en düşük fitness eğitmeni 2.826 TL maaş iken, en yüksek fitness eğitmeni maaşı 4.590 TL’dir. Fitness eğitmenleri, çalıştıkları şirketin seviyesine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Fitness Eğitmeni Ne İş Yapar?

En az ilköğretim düzeyinde eğitim alan kişilerin başvuru yapabildiği fitness eğitmenlerinin çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bu görevler kişinin çalıştığı spor salonunun büyüklüğüne göre artış gösterebilir. İşte fitness eğitmenlerinin bazı görevleri:

- İnsan vücudu, yapısı, fonksiyonları ve psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,

- Çalıştırılacak kimsenin istediği amaca en uygun ve güvenli egzersiz programını hazırlamak amacıyla  fitness düzeyini tespit etmek,

- Kişiye en uygun egzersiz programını hazırlamak,

- Yapacağı çalışma hakkında kişiyi bilgilendirmek,

- Fitness aletlerinin kullanılmasını öğretmek,

- Isınma hareketlerini göstermek,

- Fitness yapan kişiye eşlik etmek,

- Çalışma esnasında kişinin yaptığı yanlış hareketleri düzeltmek,

- Sakatlıklarda ilk müdahaleyi yapmak,

- Kişinin gösterdiği gelişmeye göre yeni programlar hazırlamak, uygulanışını göstermek,

- Fitness bölgesinde kullanılan tüm malzemelerle ilgili bilgi sahibi olmak ve bunlarla ilgili kişilere bilgi verip onları yönlendirmek,

- Kullanılmış tüm tekstil malzemelerini kirli kutularına atmak,

- Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak


Son Güncelleme: 20.11.2021 00:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fitness Eğitmeni MaaşıFitness Eğitmeni Ne Iş Yapar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Düello filmi konusu nedir? Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracak gibi görünüyor
Son Düello filmi konusu nedir? Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracak gibi görünüyor
Psikolog maaşı 2021 ne kadar? Psikolog maaşları ve iş ilanları
Psikolog maaşı 2021 ne kadar? Psikolog maaşları ve iş ilanları
Rüyada sel görmek ne demek? Rüyada sel bastığını görmek neye işarettir?
Rüyada sel görmek ne demek? Rüyada sel bastığını görmek neye işarettir?
Yazılım Satış Uzmanı olan kişiler ne kadar maaş alıyor?
Yazılım Satış Uzmanı olan kişiler ne kadar maaş alıyor?
Arapça tercüman maaşı ne kadar? Arapça tercüman ne iş yapar?
Arapça tercüman maaşı ne kadar? Arapça tercüman ne iş yapar?
Rüyada küs olduğun birini görmek ne anlama geliyor? rüyada küs olduğun kişi ile barışmak ve konuşmanın anlamı nedir?
Rüyada küs olduğun birini görmek ne anlama geliyor? rüyada küs olduğun kişi ile barışmak ve konuşmanın anlamı nedir?

Popüler Haberler

Fitness eğitmeni maaşı ne kadar? Fitness eğitmeni ne iş yapar?
Hafta sonu 21 Kasım 2021 Pazar açık noter var mı? 21 Kasım 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 20 Kasım 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
20 Kasım 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
I Know What You Did Last Summer dizi konusu nedir?
Slaughterhouse Rulez filminin merak edilenleri
YouTube video indirme yolları! Youtube programsız video indir
Netflix İyi Katiller Sevgilim Film Konusu ve Yorumu
Son Düello filmi konusu nedir? Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracak gibi görünüyor
Psikolog maaşı 2021 ne kadar? Psikolog maaşları ve iş ilanları
E-devlet üzerinden aile hekimi sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Hangi aile hekimine kayıtlıyım?
En çok satan iphone 13 renkleri neler?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine devlet destekli para yardımı!
20 Kasım 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 20 Kasım Cumartesi at yarışı programı
Yazılım Satış Uzmanı olan kişiler ne kadar maaş alıyor?
The Lighthouse filmi ne anlatıyor? The Lighthouse filmi konusu ve yorumu
Web programcısı ne iş yapar? Web programcısı maaşları ne kadar?
Rüyada küs olduğun birini görmek ne anlama geliyor? rüyada küs olduğun kişi ile barışmak ve konuşmanın anlamı nedir?
Rüyada sel görmek ne demek? Rüyada sel bastığını görmek neye işarettir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.