Spor salonlarına gelen kişilerin vücutlarını daha sağlıklı ve verimli hale getirmek için çeşitli antreman programları hazırlayan ve spor salonlarında bulunan antreman aletlerinin nasıl çalıştığını insanlara anlatan kişiye fitness eğitmeni adı verilmektedir. Bir çok insan fitness eğitmeninin ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptığını merak ediyor. Peki fitness eğitmeni maaşı ne kadar? Fitness eğitmeni ne iş yapar?

Fitness Eğitmeni Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bir fitness eğitmeni aylık ortalama 3.280 TL maaş alıyor. 2021 yılı itibariyle en düşük fitness eğitmeni 2.826 TL maaş iken, en yüksek fitness eğitmeni maaşı 4.590 TL’dir. Fitness eğitmenleri, çalıştıkları şirketin seviyesine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Fitness Eğitmeni Ne İş Yapar?

En az ilköğretim düzeyinde eğitim alan kişilerin başvuru yapabildiği fitness eğitmenlerinin çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bu görevler kişinin çalıştığı spor salonunun büyüklüğüne göre artış gösterebilir. İşte fitness eğitmenlerinin bazı görevleri:

- İnsan vücudu, yapısı, fonksiyonları ve psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,

- Çalıştırılacak kimsenin istediği amaca en uygun ve güvenli egzersiz programını hazırlamak amacıyla fitness düzeyini tespit etmek,

- Kişiye en uygun egzersiz programını hazırlamak,

- Yapacağı çalışma hakkında kişiyi bilgilendirmek,

- Fitness aletlerinin kullanılmasını öğretmek,

- Isınma hareketlerini göstermek,

- Fitness yapan kişiye eşlik etmek,

- Çalışma esnasında kişinin yaptığı yanlış hareketleri düzeltmek,

- Sakatlıklarda ilk müdahaleyi yapmak,

- Kişinin gösterdiği gelişmeye göre yeni programlar hazırlamak, uygulanışını göstermek,

- Fitness bölgesinde kullanılan tüm malzemelerle ilgili bilgi sahibi olmak ve bunlarla ilgili kişilere bilgi verip onları yönlendirmek,

- Kullanılmış tüm tekstil malzemelerini kirli kutularına atmak,

- Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak