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Fıtır sadakasını kimler vermelidir? Gayrimüslim hizmetçinin adına da verilmeli midir?

Fıtır sadakasını kimler vermelidir? Fıtır sadakasını gayrimüslim bir hizmetçinin adına da verilmesi gerekir mi? Soruları merak içerisinde internet üzerinden araştırılmaya başlanmış durumda.

03 Şubat 2022 Perşembe 04:22
Fıtır sadakasını kimler vermelidir? Gayrimüslim hizmetçinin adına da verilmeli midir?
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Fıtır sadakasını büyük küçük, kadın erkek, hür ya da köle doyurmak ile yükümlü olduğun kişiler için vermeniz gerekmektedir.

Bunun kanıtı İbn Ömer Radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş şu hadistir: “Peygamber fıtır sadakasını erkek ve kadına, hür ve köleye farz kıldı.”

İmam Malik’in rivayetindeyse “Müslümanlardan” kaydı vardır.

Bu kayıt kafir için fıtır sadakasının verilmeyeceğinin delili olmaktadır. Böylece sizin de bu kafir hizmetçinin yerine fıtır sadakasını ödemeniz gerekmemektedir çünkü bu sadaka oruç tutanlar için bir temizlenme vesilesi olmaktadır.

 



Son Güncelleme: 03.02.2022 04:22
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Anahtar Kelimeler:
FıtırSadaka
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