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Fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası ne zaman, kimlere verilir?

Ramazan ayına az bir süre kala fıtır sadakası merak konusu oldu. Müslümanlar fıtır sadakası nedir, fıtır sadakası ne zaman ve kimlere verilir sorularını araştırmaya başladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:17
Fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası ne zaman, kimlere verilir?
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İslam dünyasında fıtır sadakası yapılması gereken dini ibadetlerden biridir. Müslümanlar fıtır sadakası nedir, vacip mi sorularını merak ediyor.

Fıtır sadakası nedir?

Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası Ramazanda oruç tutamayan Müslümanların tutamadıkları oruç günlerine göre belirli kesimlere verilmesi istenen sadakadır. İslam dinine göre kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlü olup, her Müslümanın fitre vermesi gerektiği söylenir.

Öte yandan fıtır sadakası Ramazan Bayramı’nın birinci günü vacip olup bayramda önce de verilebilir. Ancak fıtır sadakası bayram namazından önce verilemez. Şafii mezhebi fitreyi önemli bir mazeret olmadığı sürece bayramın birinci gününden gün batımından sonraya bırakmayı haram olarak niteler.

Fıtır sadakası kimlere verilir?

Fıtır sadakası verecek kişi bakmakla yükümlü olmadığı yoksul kişilere sadakasını verebilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesi verilecek olan kişi ile veren kişi arasında doğrudan veya dolaylı olarak bir ilişkinin olmaması iki tarafından bu durumdan faydalanma gibi bir durumlarının olmaması yönünde verilebileceği şeklinde söylenir. Hanefi mezhebine göre ana, baba, büyükanne, büyükbaba, oğul, torun, eş ve zengin olan kişilere fıtır sadakası verilmez.

Şafiilere göre fıtır sadakası Müslüman olmayanlara da verilmez. Yukarıdaki kişilerin dışında kalan kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve bunların çocukları ile gelin, damat, kayınpedere yoksul olmaları durumunda fitre verilir.



Son Güncelleme: 06.01.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
FıtırSadakaRamazan
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