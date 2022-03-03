Fıtır sadakası kimlere verilir?

Fıtır sadakası, insanın bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilmesidir. Kişi kendi usulüne göre zekat ya da fıtır sadakası veremez. Ayrıca eşler arası da zekat, fitre ve fidye verilmez. Hanefi lere göre fitre verilmeyecek kişiler şunlardır;
Anne ,baba büyük anne ve büyük baba
Oğul , kız ve onların çocukları
Eşine
Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa
Kardeş, teyze,dayı,amca hala ve onların çocukları
Gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide zengin değilse bunlara zekat,fitre ve fidye verilebilmektedir.
Son Güncelleme: 03.03.2022 04:16