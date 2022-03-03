Fıtır sadakası kimlere verilir?

Fıtır sadakası, insanın bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilmesidir. Kişi kendi usulüne göre zekat ya da fıtır sadakası veremez. Ayrıca eşler arası da zekat, fitre ve fidye verilmez. Hanefi lere göre fitre verilmeyecek kişiler şunlardır;

Anne ,baba büyük anne ve büyük baba

Oğul , kız ve onların çocukları

Eşine

Zengin olan kişilere

Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa

Kardeş, teyze,dayı,amca hala ve onların çocukları

Gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide zengin değilse bunlara zekat,fitre ve fidye verilebilmektedir.