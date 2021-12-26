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Fitas şifresini unutanlar yeni şifreyi nasıl alıyor?

FİTAS'a giriş yapamayanlar ve şifresini yenilemek isteyenler bu işlemi nasıl yaptıklarını merak ediyorlar. Haberimizde konuya ilişkin detaylara yer verdik.

26 Aralık 2021 Pazar 10:27
Fitas şifresini unutanlar yeni şifreyi nasıl alıyor?
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Covid-19 virüsüne yakalanan kişiler 14 gün boyunca karantinada kalmaktadır. Kişinin pcr testi pozitif çıktıktan sonra ilk önce bağlı olduğu Sağlık İl İlçe Müdürlüklerine bilgi düşer. Bunun üzerine sağlık görevlileri virüse yakalanan kişinin evine giderek izolasyon işlemlerini başlatırlar.

İzolasyon işlemi başladıktan sonra gerekli bilgiler sisteme girilir ve kontroller buradan sağlanır. İşlemleri yapmak için FİTAS programı kullanılmaktadır. Bu program üzerinden kişinin ne kadar karantinası kaldığı ve adres bilgilerine ulaşılır.

FİTAS şifre yenileme

Fitas şifresini unutanlar ne yazık ki uygulama üzerinden şifre yenileme işlemini yapamıyorlar. Şifre yenilemek için öncelikle hsys.gov.tr adresine giriş yapılmalı ve daha sonra istenilen bilgiler doldurulmalıdır. Bunun ardından e-posta adresinize şifre yenileme bağlantısı gelecektir. Gelen maildeki adımları izledikten sonra yeni gelen mail adresine bilgiler düşecektir. Bazı durumlarda ikinci mail geç gelebilmektedir. Dolayısıyla biraz beklemeniz gerekebilir.

İsdem şifremi unuttum

Fitas sistemi üzerinden sadece karantinada olan kişiler görülebilir. Bunun yanı sıra herkesin kullandığı şikayet modülü de vardır. Bu sistem ise İsdem sistemidir

.

112 ya da Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden izolasyona uymama ihbarı, korona şüphesi, sağlık hijyen gibi ihbarları yapan vatandaşımızın şikayeti isdem üzerine düşmektedir. Lakin bu sistemin mobil uygulaması yoktur. İhbarları görebilmek için https://isdem.ng112.gov.tr/ adresine Tc Kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan ihbarlarım kısmında şikayetleri görebilmektesiniz. İsdem sistemi anlık olarak denetimi yapılması gereken bir sistemdir. Herhangi bir sorun veya kurallara uymama gibi tespit ettiğiniz olay olduğunda kolaylıkla uyarı ceza gibi işlem yapabilmektesiniz.

Eğer ki İsdem şifrenizi unutursanız sitede yer alan şifremi unuttum seçeneği ile kolaylıkla yeni şifre alabilirsiniz.

Fitasa giriş yapılmıyor

Fitas sistemine giriş yapamıyorsanız büyük ihtimalle şifrenizi yanlış girmişsinizdir. Bu yüzden ilk olarak şifrenizi yenilemeniz doğru olacaktır. Bunun yanı sıra sisteme girerken konum servisinizin açık olması gerekir. Aksi takdirde giriş yapamayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 26.12.2021 10:27
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Anahtar Kelimeler:
FitasŞifre
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