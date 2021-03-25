İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Fırat Delikanlı olayı nedir? Twitter Fırat Delikanlı kimdir, Engin Elekçi kimdir?

Gerçek adı Fırat Kaya olan fakat sosyal medyada Fırat Delikanlı olarak bilinen kişi, paylaştığı şiddet videoları ile tepkileri üzerine çekti. Engelli bir gence ve birlikte olduğu kadına uyguladığı şiddet sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Twitter da tepkiler devam ederken, tepki gösteren isimlerden biri de Gülben Ergen oldu. Tüm detaylar haberimizde..

25 Mart 2021 Perşembe 16:37
Fırat Delikanlı olayı nedir? Twitter Fırat Delikanlı kimdir, Engin Elekçi kimdir?
Takip Et:

Fırat Delikanlı kim?

Fırat Delikanlı, gerçek adının Fırat Kaya olduğu belirtilen şahıs yayınladığı şiddet görüntüleri ile birçok kişiden tepki almaya devam ediyor. Hakkında soruşturma başlatılan şahsa, Twitter üzerinden bir çok kişi tepki gösteriyor ve tutuklanmasını istiyor. Gülben Ergen de #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi ile paylaşım yapan isimlerden biri oldu. 

Sosyal medyada Fırat Delikanlı ismi ile bilinen şahıs, bir çok kişiye uyguladığı şiddet görüntülerini paylaşarak büyük tepki topladı. Eşcinsel olduğu için işitme engeli bulunan Engin Elekçi adındaki bir kişiye şiddet uygulayarak sosyal medya da bu görüntülerini paylaştı. Fırat Delikanlı, aynı zaman da birlikte olduğu bir kadını da hastanelik etmiş ve bu görüntüler daha sonra ortaya çıkmıştı.

Fırat Delikanlı tutuklandı mı?

Şiddet görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayılmasından sonra Twitter kullanıcıları bu şahısn tutuklanması için tepkiler gösterdi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı adam öldürmeye teşebbüs ve kişi hürriyetinden yoksun kıla suçlarından soruşturma başlattı. Şahsı yakalamak için çalışmlaar devam ediyor. Twitter’da tepkiler artıyorken herkes #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi ile paylaşım yapıyor. Fakat henüz tutuklandığına dair bir bilgi yok.



Son Güncelleme: 25.03.2021 16:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fırat DelikanlıŞiddetTwitter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?
Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?
2021 Şaban ayı 13., 14., 15. gecesi Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
2021 Şaban ayı 13., 14., 15. gecesi Eyyam-ı Biyz orucu ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
Aktifbank hesap açma başvurusu nasıl yapılır? Aktifbank hesap açma belgeleri ve işlemleri
Aktifbank hesap açma başvurusu nasıl yapılır? Aktifbank hesap açma belgeleri ve işlemleri
Amazon 30.yıl kutlama mesajı gerçek mi? Linke tıkladım ne olur?
Amazon 30.yıl kutlama mesajı gerçek mi? Linke tıkladım ne olur?
25 Mart Perşembe 2021 Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
25 Mart Perşembe 2021 Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Bu akşam hangi diziler var? 25 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 25 Mart 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı

Popüler Haberler

Fırat Delikanlı olayı nedir? Twitter Fırat Delikanlı kimdir, Engin Elekçi kimdir?
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 25 Mart 2021 Perşembe
Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?
Süreli olan engelli raporu yenileme işlemleri nelerdir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu çıkarma işlemleri
Emanet 145. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Mart Cuma Kanal 7
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Masum 369. bölüm fragmanı ve 26 Mart 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet dizisi Neslihan karakterini kim canlandırıyor? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir?
Seksenler dizisindeki Sibel karakteri Kimdir? Cansın Özyosun dizideki rolü ve hayatı
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler
Rüyada incir yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada incir yemek görmenin tabirleri ve yorumları
Çukur dizisi Ögeday karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Baki Davrak kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İbo Show yeni bölüm, son bölüm izle Star TV 20 Mart 2021 Cumartesi - İbo Show 18. bölüm canlı izle
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek oyuncuları ve konusu
Bekçi alımı yapılacak mı? Yeni bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 Bekçi alım şartları ne olacak?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ?
iPhone silinen mesaj ve fotoğraflar geri getirilebilir mi? iPhone silinen mesaj ve fotoğrafları geri getirme
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
iPhone telefondan garanti sorgulama işemi nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.