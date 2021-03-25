Fırat Delikanlı olayı nedir? Twitter Fırat Delikanlı kimdir, Engin Elekçi kimdir?

Fırat Delikanlı kim?
Fırat Delikanlı, gerçek adının Fırat Kaya olduğu belirtilen şahıs yayınladığı şiddet görüntüleri ile birçok kişiden tepki almaya devam ediyor. Hakkında soruşturma başlatılan şahsa, Twitter üzerinden bir çok kişi tepki gösteriyor ve tutuklanmasını istiyor. Gülben Ergen de #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi ile paylaşım yapan isimlerden biri oldu.
Fırat Delikanlı tutuklandı mı?
Şiddet görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayılmasından sonra Twitter kullanıcıları bu şahısn tutuklanması için tepkiler gösterdi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı adam öldürmeye teşebbüs ve kişi hürriyetinden yoksun kıla suçlarından soruşturma başlattı. Şahsı yakalamak için çalışmlaar devam ediyor. Twitter’da tepkiler artıyorken herkes #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi ile paylaşım yapıyor. Fakat henüz tutuklandığına dair bir bilgi yok.