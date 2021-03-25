Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?

Fırat Delikanlı kim?

Sosyal medyada Fırat Delikanlı ismi ile bilinen şahıs, bir çok kişiye uyguladığı şiddet görüntülerini paylaşarak büyük tepki topladı. Eşcinsel olduğu için işitme engeli bulunan Engin Elekçi adındaki bir kişiye şiddet uygulayarak sosyal medya da bu görüntülerini paylaştı. Fırat Delikanlı, aynı zaman da birlikte olduğu bir kadını da hastanelik etmiş ve bu görüntüler daha sonra ortaya çıkmıştı.

Fırat Delikanlı tutuklandı mı?

Şiddet görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayılmasından sonra Twitter kullanıcıları bu şahısn tutuklanması için tepkiler gösterdi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı adam öldürmeye teşebbüs ve kişi hürriyetinden yoksun kıla suçlarından soruşturma başlattı. Şahsı yakalamak için çalışmlaar devam ediyor. Twitter’da tepkiler artıyorken herkes #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi ile paylaşım yapıyor. Fakat henüz tutuklandığına dair bir bilgi yok.