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Fırat Çakıroğlu ne zaman, neden öldürüldü?

20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi'nde çıkan karşıt görüşlülerin kavgası esnasında bıçakla öldürülen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün altıncı yılında unutulmadı. Çakıroğlu'nun sevenleri onu sosyal medyada #FıratYılmazÇakıroğlu etiketi ile andı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:29
Fırat Çakıroğlu ne zaman, neden öldürüldü?
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Altı sene önce İzmir Ege Üniversitesi’nde 6-7 Eylül Kobani olayları esnasında PKK terör örgütü üyesi Nurullah Semo tarafından haince öldürülen Tarih bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu sevenleri tarafından sosyal medyada #FıratYılmazÇakıroğlu etiketi ile anılıyor.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu

1 Ocak 1991 yılı İzmir doğumlu olan Çakıroğlu, Konya Akşehir’de doğmuştur. Babası Mahir Çakıroğlu annesi ise Özlem Çakıroğlu’dur.

Tek çocuk olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu 1996 senesinde annesinin öğretmenlik görevinden ötürü Diyarbakır’a gitmiş ve ilkokul eğitimini orada almıştır.

Üniversite için İzmir’e gelen Çakıroğlu Ege Üniversitesi Tarih Bölümü’ne girmiştir.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu şehit edildiğinde 4. sınıf öğrencisi iken bir yandan formasyon dersleri almakta bir yandan da Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusuydu.

20 Şubat 2015 günü Ege Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sırasında Nurullah Semo tarafından bıçaklanarak vefat etti.

Kavgada bıçaklanan Çakıroğlu, hastanede yaşamını yitirdi. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı Tarsus’da bir spor merkezine, Nazilli’de bir parka ve İzmir Menderes’de bir spor tesisine verildi.

Cinayetin sanığı terör örgütü üyesi Nurullah Semo, 880 gün süren yargılama sonrasında, terör örgütü üyesi olma suçundan 15 yıl, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
FıratYılmazÇakıroğluÜlkücüŞehit20Şubat2015
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