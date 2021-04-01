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Firari bir hükümlü Isparta'da yakalandı

Isparta'da hakkında kesinleşmiş bir cezası bulunan hükümlü kıskıvrak yakalandı.

01 Nisan 2021 Perşembe 21:53
Firari bir hükümlü Isparta'da yakalandı
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Isparta’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı Bozanönü köyünde belirlenen bir adreste olduğu öğrenildi. Zanlı Z.A.’nın belirlenen adresine Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda firari olan Z.A kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan zanlının "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 gün 40 ay 10 gün kesinleşmiş cezasının bulunduğu ve firari olarak arandığı bilgisine ulaşıldı. Hakkında kesinleşmiş cezası bulunan Z.A yakalanarak hakkında yapılan işlemlerin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.



Son Güncelleme: 01.04.2021 21:53
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Anahtar Kelimeler:
Firari HükümlüKaçak
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