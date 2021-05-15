Fındıklı’da insanlar belediye çalışanlarına yardım ederek parke taşı döşedi

Fındıklı İlçesi’nde bulunan vatandaşlar, belediyenin yapmış olduğu çalışmalara destek vermek amacıyla çimento harcı hazırladı, parke taşı döşendi ve kum serdi. Bu sayede ilçenin Önemli caddeleri beş gün içinde inşa edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşlar, Karadeniz bölgesindeki insanların imece anlayışıyla her zaman birbirlerine yardım ederek destekte bulunduğunu ve bu kültürü yaşatmak istediklerini ifade ettiler. Belediye çalışanlarına gençler, vatandaşlar ve esnaf yardım etti. Ayrıca caddeye döşenen Taşlar ilçede üretildi. Birbirleriyle Yardımlaşan insanlar bu durumdan gurur duydu.
Son Güncelleme: 15.05.2021 00:36