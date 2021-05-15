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Fındıklı’da insanlar belediye çalışanlarına yardım ederek parke taşı döşedi

Rize’nin Fındıklı ilçesinde belediyenin cadde yenileme çalışmalarına Fındıklı halkı da katıldı. Fındıklı’da insanlar belediye çalışanlarına yardım ederek parke taşı döşedi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:36
Fındıklı’da insanlar belediye çalışanlarına yardım ederek parke taşı döşedi
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Türkiye’nin en komik insanlarının yaşadığı yerlerden biri olan Karadeniz’in önemli şehirleri arasında bulunan Rize’nin Fındıklı ilçesinde büyük bir dayanışma ile sokaklar inşa edildi. Rize’nin fındıklı ilçesinde belediye ekipleri tam kapanmanın verdiği boşluğu değerlendirmek adına sokaklarda kaldırım taşı ve parke taşı çalışması yapıyordu. Bölgede yer alan insanlar belediye ekiplerinin canla başla çalıştığını görünce yardım etmeye çalıştı.

Fındıklı İlçesi’nde bulunan vatandaşlar, belediyenin yapmış olduğu çalışmalara destek vermek amacıyla çimento harcı hazırladı, parke taşı döşendi ve kum serdi. Bu sayede ilçenin Önemli caddeleri beş gün içinde inşa edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşlar, Karadeniz bölgesindeki insanların imece anlayışıyla her zaman birbirlerine yardım ederek destekte bulunduğunu ve bu kültürü yaşatmak istediklerini ifade ettiler. Belediye çalışanlarına gençler, vatandaşlar ve esnaf yardım etti. Ayrıca caddeye döşenen Taşlar ilçede üretildi. Birbirleriyle Yardımlaşan insanlar bu durumdan gurur duydu.


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:36
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Anahtar Kelimeler:
RizeFındıklı
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