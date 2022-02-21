İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Fındık üreticilerine son dakika akar uyarısı! Fındık üreticileri tehlikede !

Fındık tarımı ile uğraşan vatandaşlar akar tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Fındık üretiminde dünya üzerinde lider konumda olduğumuz dönemlerde gerileme yaşadık. ‘Kozalak akarı’ ile mücadele eden fındık üreticileri ne yapacağını bilemiyor. İşte fındık üreticileri akar tehlikesi için ne yapmalı? Ayrıntılar haberimizde

21 Şubat 2022 Pazartesi 23:01
Fındık üreticilerine son dakika akar uyarısı! Fındık üreticileri tehlikede !
Takip Et:

Fındık tarımında yer alan fındık üreticileri, ‘kozalak akarı’ ile mücadele ederken dünya üzerinde fındık üretiminde lider olduğumuz bu dönemde %70 gerileme yaşadık. Fındık yapraklarına ve sürgün gözlerini tahrip eden bu zararlı madde için fındıklar erken toplandı ve kilo başına üreticilere ücret ödendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘kozalak akarı’ için fındık üreticilerini uyarırken TMO ve Tarım ve Orman Bakanlığı fındık üreticilerine konu hakkında tavsiyelerde bulundu.  Tarım ve Orman Bakanlığı fındık üreticilerine zararlı madde olan fındık akarı hakkında neler dedi? İşte ayrıntılar

Fındık akarı ile mücadele etmek için ne yapılmalıdır?

Fındık akarı için Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO fındık üreticilerine açıklamalarda bulundu. Kozalak akarı için Doğu Karadeniz bölgesi fındık üretiminde gerileme yaşarken ‘Drakula’ ve ‘turunçgil uzun antenli teke böceği’ fındık bahçelerine ise ‘kahverengi kokarca’ adlı böcek dadandığı açıklandı. Halk arasında fındık gülü olarak bilinin kozalak akarı ise gündemde yer edindi.

1 Nisan itibari ile Karadeniz bölgesi için mücadele başlatan ziraat odaları ve Tarım İl İlçe Müdürlükleri toplama ve ilaçlama uygulamaları yapacağını açıkladı. Kozalak akarı olan fındıkları ücret karşılığında toplayacak ve üreticilerden satın alarak mücadele teşvik edilecek.  Fındık ürün kaybına uğramaması için fındıklar değerinde satılacak.

TMO açıklamasında ise; fındık bahçelerine özel zararı, gözle görülemeyecek kadar küçük olan zararlı maddeleri meyve veya sürgün gözlerinin şişmesine neden olan akarlar mücadele şekli olarak olmalıdır. Yapraksız dönemde kozalaklar toplanacak ve bahçe içerisinde bırakılarak etkili mücadele yapmış olacağını açıkladı.

Mekanik mücadele; genellikle zararlı kozalakların toplanması ve bir bahçeye bırakılmasıdır. Kozalaklar yakılmamalı ve asla gömülmelidir. Kozakların iç kısmı ise diğer faydalı akar böcekler için barınaktır.

Fındık kozalakları ise yavaş hareket ederler sonuç olarak, kötü hava şartlarından çok çabuk etkilenirler.  Kozalakları terk edemezler ve kuruyan kozalaklar besin bulamadığı için ölürler.

Mekanik mücadele yapan fındıklarda kimyasal etkileşim oldukça azdır. İlaçlama ise bu sayımlar sayesinde ortaya çıkar. Mücadele Nisan sonu Mayıs ortalaması gibi takip edilecek ve zarar karşılanacak. Mücadele de olumlu sonuçların alınması için tüm ilaçlamaların yapılması gerekir.

 

Fındık Kozalak akarı nedir? (Phytoptus avellanae)

Fındık kozalak akarı, fındıklar üzerinde oldukça zararlıdır. Fındığın meyvesi, yaprağında oldukça zararlara yol açan akar, ekonomik kayıplara sebep olur.  2 maddeye ayrılan fındık akarı generatif tomurcuklardan oluşur. Diğeri ise generatif ve vejetatif kısımlardan oluşur.  Çıplak gözle görünmeyen bu akarlar, Mart ve Nisan ayına kadar patlar ve sürgünlere geçer. Bu sayede meyve sürgünleri gözlere girer ve gözlerde büyük hasara sebep olur. Uç kurumalarına sebep olan bu azalmalar meyve sürgünü olarak görülür.  Sadece fındığa özel bir zarardır.

 

Fındık kozalak akarı mücadele yöntemleri nelerdir?

Kültürel önlemler arasında yapraksız dönemlerde kozalaklar toplanır ve bahçeye biriktirilir. Kimyasal mücadeleler de ise ilaçlama başta gelir.  Ortalama dal başına 5 kozalak bulunursa mutlaka ilaçlamaya karar verilir.

 Mücadele nisan ayına kadar devam ederken tomurcuklar toplu iğne olacak kadar yapılmalıdır.

Kimyasal mücadele de tam bir kaplama gerekirken kükürtlü ilaçlar kullanılmalıdır.

Kimyasal mücadelede ne yapılır?

Kimyasal mücadelede ilk olarak akarların yoğun olduğu Nisan ve Mayıs ayı başındaki bir haftalık süre çok önemlidir. Sonuç olarak uç sürgünler 4-4,5 yapraklı tomurcuklar, mercimek büyüklüğüne gelince mutlaka ilaçlama yapılmaktadır. İlaçlama süresi ise bir hafta içerisinde bitmektedir.

Kimyasal mücadele ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık üreticilerine tavsiye edilen koruma yöntemleri ile devam etmeleri gerekir.  100g/l Chlorpyripos- ethyl+ 25 g/L lambda cyhalothrin aktif maddeli BKÜ’den kullanılmaktadır.  Birinci sayımın yapılması halinde ikinci sayım yapılır ve sayımlar yapıldıktan sonra kozalak sayısı 5’den az bir rakam ise uygulama başarılı olarak tamamlanmıştır.  TMO önemli uyardıda bulunurken mücadele kapsamında kullanılacak ilaçlar ve dozlar il veya ilçe Müdürlükleri tarafından reçete yazma yetkisi bulunan kişilerin belirlenmesi gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 21.02.2022 23:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kozalak AkarıFındıküreticiIlaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARSİM Tarım Sigortası riskleri açıklandı!
TARSİM Tarım Sigortası riskleri açıklandı!
Kaan Sarıaydın’ın Evergreen gemisi ilgili açıklamalar sundu. Kaan Sarıaydın’dan Evergreen gemisi ilgili önemli bilgiler.
Kaan Sarıaydın’ın Evergreen gemisi ilgili açıklamalar sundu. Kaan Sarıaydın’dan Evergreen gemisi ilgili önemli bilgiler.
Vural Tumbar’dan bir kitap daha! Suç ve Para okuyucusunu bekliyor
Vural Tumbar’dan bir kitap daha! Suç ve Para okuyucusunu bekliyor
Migren ağrısı nasıl hafifletilir? Neler migrene iyi geliyor?
Migren ağrısı nasıl hafifletilir? Neler migrene iyi geliyor?
2022 İş mahkemesi istinaf süresi hakkında bilgiler
2022 İş mahkemesi istinaf süresi hakkında bilgiler
2022 En ilginç ve popüler kafe isimleri neler? İşte en ilginç ve en popüler kafe isimleri...
2022 En ilginç ve popüler kafe isimleri neler? İşte en ilginç ve en popüler kafe isimleri...

Popüler Haberler

Mavera dizisindeki Hace Ahmed Yesevi karakteri kimdir? Korel Cezayirli kimdir? Korel Cezayirli nereli, kaç yaşında?
23 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Şubat Çarşamba at yarışı programı
TJK 22 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları
TARSİM Tarım Sigortası riskleri açıklandı!
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 22 Şubat 2022 Salı Instagram giriş sorunu
22 Şubat 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Şubat 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Şubat evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 22 Şubat 2022 Salı
Fındık üreticilerine son dakika akar uyarısı! Fındık üreticileri tehlikede !
Kaan Sarıaydın’ın Evergreen gemisi ilgili açıklamalar sundu. Kaan Sarıaydın’dan Evergreen gemisi ilgili önemli bilgiler.
Mavera Asife ( Dilaray Yeşilyaprak ) kimdir?
Emrullah Çakay kimdir? Başarılı tiyatrocu nereli?
Erkan Can kimdir, nerede doğmuştur? Erkan Can evli mi? Erkan Can kaç yaşında?
Ece Ronay kimdir, nereli?
Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaça kadar çalışıyor? 2021 Güncel eczane açılış ve kapanış saatleri
Y: The Last Man dizisinin konusu nedir? Hulu, Y: The Last Man'i yayınlamaya hazırlanıyor
Ahirete inanmak insana neler kazandırır? Ahiret inancı neden önemlidir?
Engelli kartları nerelerde kullanılır? Şubat 2022 Engelli kimlik kartı nasıl alınır?
Camdaki Kız Nalan kimdir? Burcu Biricik hakkında bilgiler
Ziraat Bankasından 200.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Krediden faydalanacak kişiler kimler?
Vural Tumbar’dan bir kitap daha! Suç ve Para okuyucusunu bekliyor
Camdaki Kız Döndü kimdir? Feri Baycu Güler hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.