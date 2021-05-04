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Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındığın kilosu kaç tl ? 4 Mayıs 2021 Salı Fındık borsalarında fındık kaç lira?

Fındık sezonu yaklaşıyor. Fındık üreten vatandaşlarımız fındık fiyatları ne kadar, güncel fındık fiyatları ne kadar oldu, fındığın kilosu kaç TL sorularının yanıtlarını internet üzerinden arıyor. 4 Mayıs 2021 Salı güncel fındık fiyatları belli oldu.

04 Mayıs 2021 Salı 01:56
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındığın kilosu kaç tl ? 4 Mayıs 2021 Salı Fındık borsalarında fındık kaç lira?
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Fındık sezonunun yaklaşmasıyla birlikte üreticiler ve vatandaşlar fındık fiyatlarını araştırıyor. Türkiye, dünya genelinde en çok fındık üreten ülke konumunda bulunuyor. Ülkemizde birçok bölgede fındık üretimi yapılmaktadır. Fındık sezonu yaklaşıyor. Fındık üreten vatandaşlarımız fındık fiyatları ne kadar, güncel fındık fiyatları ne kadar oldu, fındığın kilosu kaç TL sorularının yanıtlarını intenet üzerinden arıyor. 4 Mayıs 2021 Salı güncel fındık fiyatları belli oldu.

Fındık Fiyatları 20 TL’nin Üstünde Olacak

Fındık üretici, bu sene fındığın ne kadar olacağı konusunda araştırmalarını sürdürmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık konusunda yapacağı açıklama beklenmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi, il ve ilçe güncel fındık fiyatlarını yakın zamanda açıklayacak. Fındık fiyatlarının 20 TL’nin altına düşmemesi beklenmektedir.

4 Mayıs 2021 Salı Güncel Fındık Fiyatları

Toprak Mahsulleri Ofisi Güncel Fındık Fiyatları: 21 TL-22,50 TL

Akçakoca Güncel Fındık Fiyatları: 21 TL-23 TL

Çarşamba Güncel Fındık Fiyatları: 21.50 TL-22,75 TL

Düzce Güncel Fındık Fiyatları: 21 TL-23 TL

Fatsa Güncel Fındık Fiyatları: 21,72 TL-23,34 TL

Giresun Güncel Fındık Fiyatları: 22,25 TL-24,25 TL

Kocaeli Güncel Fındık Fiyatları: 21,50 TL-23,50 TL

Ordu Güncel Fındık Fiyatları: 21,50 TL-23,50 TL

Sakarya Güncel Fındık Fiyatları: 21,25 TL-23,75 TL

Samsun Güncel Fındık Fiyatları: 22 TL-23,25 TL

Trabzon Güncel Fındık Fiyatları: 20,25 TL-21,75 TL

Terme Güncel Fındık Fiyatları: 21,50 TL-22,25 TL

Ünye Güncel Fındık Fiyatları: 21,50 TL-22,75 TL

Zonguldak Güncel Fındık Fiyatları: 21,50 TL-22,50 TL




Son Güncelleme: 04.05.2021 01:56
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Fındık4 Mayıs 2021
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