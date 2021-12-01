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Finansman Sorumlusu maaşı ne kadar? Finansman Sorumluların aldığı maaş dudak uçuklattı

Türkiye’de maaş potansiyeli en yüksek mesleklerinden birisi olan finansman sorumlularının aldığı maaş dudak uçuklattı. Peki finansman sorumlusu maaşı ne kadar? Cevabı haberimizde...

01 Aralık 2021 Çarşamba 12:29
Finansman Sorumlusu maaşı ne kadar? Finansman Sorumluların aldığı maaş dudak uçuklattı
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Çalıştığı işletmenin finansman ve mali işlerinden sorumlu olan finansman sorumlusu, maaş potansiyelinin yüksekliğiyle iş arayışında olan çoğu kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Türkiye’nin maaş potansiyeli en yüksek mesleklerinden birisi olan finansman sorumlularının aylık aldığı maaş dudak uçuklattı. Peki finansman sorumlusu maaşı ne kadar?

Finansman Sorumlusu Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bir finansman sorumlusu aylık ortalama 5.600 TL maaş almaktadır. En az asgari ücret alan finansman sorumlusu en yüksek 13.000 TL maaş almaktadır. Finansman sorumlusu olmak isteyen kişiler İŞKUR’un intenet sitesinde yer alan finansman sorumlusu iş ilanlarına göz atabilirler. Finansman sorumlusu olarak çalışmak isteyenlerin lisans düzeyinde eğitim almaları gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Finansman sorumlularının aldığı bu maaşlar insanların dikkatini bu mesleğe yönlendirmesine neden olabilir.


Son Güncelleme: 01.12.2021 12:29
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