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Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları

FinansBank müşterilerinin, müşteri hizmetlerine kısa yoldan bağlanabilmesi için yapması gereken yöntemler nelerdir? Robot sesiyle karşılaşan ve bazı tuşlamalar yaparak bir yere varamayan kişiler, direkt müşteri temsilcisine bağlanma yollarını araştırmaya başladı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 22:00
Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları
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Finansbank kurulduğu 1987 yılından bu yana müşteri ağını genişletmeye çalışmakta ve halen ülkemizdeki mevduat bankalarından biri olarak hizmet sunmaya devam etmektedir.

Banka, Haziran 2016'da QNB Grubu'na satılarak ismini QNB Finansbank olarak değiştirmiştir; müşterilerine sunduğu cazip fırsatlarla tanınmaktadır.

QNB Finansbank her zaman müşterilerinin yanında olmaktadır ve kısa sürede problem çözmeyi ilk sıraya koyarlar, 7/24 müşteri hizmetlerini arayabilir ve diledikleri konularda müşteri temsilcisine danışabilirler.

Müşteriler, müşteri hizmetlerinden vadeli ve vadesiz hesapları, banka ve kredi kartları ve yatırım işlemleri hakkında yardım ve bilgi alabilirler.

Bu yazımızda, Finansbank müşterilerinin sık sık bilmek istediği ve merak edilen sorulardan biri olan Finansbank müşteri hizmetleri ile doğrudan iletişime geçme yöntemi ile ilgili soruları cevaplamaya çalışacağız.

Türkiye Finansbank müşteri hizmetleri numarası

Banka müşterileri, Finansbank müşteri hizmetlerini gece gündüz her an arayabilir, müşteri temsilcileriyle iletişime geçebilirler.

Bu sayede gün içinde vakit bulamadıkları ve müşteri temsilcisi aracılığıyla bankayı ziyaret edemeyecekleri için gerçekleştirilemeyen çoğu işlemi gerçekleştirebilirler.

Özellikle günümüzde koronavirüs salgınının milyonlarca insanın hayatını tehdit etmeye devam ettiği günümüzde müşteriler, bankaya tek başlarına gitmek yerine evde kalıp işlem yapmak istiyor.

Hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin günün her saatinde 0850 222 0 900 Finansbank müşteri hizmetleri numarasını arayabilir, merak ettiğiniz her türlü soru için müşteri temsilcisine başvurabilirsiniz.

Finansbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanma (2021)

Finansbank müşteri hizmetlerine bağlanmak genellikle uzun sürüyor. Özellikle günümüzde müşterilerin, müşteri hizmetlerini aramayı tercih etmesi, müşteri temsilcilerinin iş yükünü artırmakta ve telefon numaralarını her zamankinden daha yoğun hale getirmektedir.

Bu nedenle, müşterinin diğer müşterinin araması bitene kadar birkaç dakika beklemesi gerekebilir.

Müşteri hizmetlerini arayan kişi önce telesekreterle karşılaşır. Telesekreter, müşterinin ihtiyaçlarına ve yapmak istediği işlemlere göre müşteriyi belirli aramalara yönlendirebilir.

Müşteri sık sık müşteri hizmetlerini aramıyorsa veya ilk aramayı yapıyorsa, bu aramalar çok zaman alabilir.

Hatta müşterilerin kafası karışabilir ve işlemi gerçekleştirmeden önce konuşma zamanını sona erdirebilirler.

Müşteri temsilcisi ile olan bağlantı sırasında yoğun olunmasından dolayı dakikalarca sürebilir.

Aynı zamanda tuşlamalara zaman ayırmak, müşterilerin en az 20-30 dakika beklemesi anlamına gelir.

Müşterilerin rastgele tuşlamalar arasında kaybolabileceği ve ne yapacaklarını bilmedikleri söylenebilir.

En kısa sürede tuşlama aşamasından geçmek ve müşteri temsilcisi ile doğrudan iletişime geçmek isterseniz; QNB Finansbank müşteri hizmetlerine doğrudan bağlanma yöntemini deneyebilirsiniz.

  • QNB Finansbank müşteri temsilcisine nasıl bağlanılır? Bu sorunu şu şekilde açıklayabiliriz:
  • Önce akıllı telefonunuzdan 0850 222 0 900'ü tuşlayın.
  • Ses komutları ve rehberlik sesleriyle karşılaştığınızda, önce 1'e basın.
  • Ses komutunu tekrar duyduğunuzda 5'e basın.
  • Son olarak 4'e basın.

Yani 1-5-4 rakamlarını girerek bir Finansbank müşteri temsilcisi ile direkt görüşme imkanına sahip olacaksınız.

Finansbank müşteri hizmetlerine bağlanarak yapabileceğiniz işlemler

Müşteri Hizmetleri, Kredi kartı hırsızlığı, banka veya kredi kartı kaybı, bilginiz dışında online alışveriş için kart kullanma vb. Bazı durumlarda bakılması gereken ilk yerdir.

Yani yukarıdaki durumda en kısa sürede müşteri hizmetlerini arayarak kartımızın son durumundan haberdar etmemiz ve yeni kart gelene kadar kartımızı devre dışı bırakmamız gerekiyor.

Aksi takdirde hırsızlık ve dolandırıcılığa maruz kalan müşteriler önemli kayıplara uğrayabilir.

Hırsızlık, kayıp ve dolandırıcılık durumlarında müşteri hizmetleri departmanını aramanızı ve zaman kaybetmemenizi tavsiye ederiz.

Finansbank müşteri hizmetlerine bağlanılarak, diğer işlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Kredi kartı şifre alma, şifre değiştirme ve diğer şifre işlemleri
  • Kredi kartı son kullanma tarihi öğrenme, değiştirme, kredi kartı limit güncelleme ve limit artırma vb. Kredi kartınızla yapılan işlemler
  • Kredi başvuru, başka bir hesap açma, mevcut kredi taksitleri vb. Kredi ve diğer hesap işlemleri
  • EFT, havale ve diğer para transfer işlemleri
  • Telefon, TV, gaz, su vb. Abonelikler için fatura ödeme işlemleri
  • MTV ödemeleri gibi vergi ve cezalar
  • Döviz alımı ve satımı gibi yatırım işlemleri
  • Mevduat hesabı ve altın hesabı açma gibi yatırım işlemleri

Yukarıdakilere ek olarak kurumsal müşteriler POS işlemleri, çek ve fatura işlemleri, para ayırma talepleri, kanal ve işlem yetkilendirme, bloke çözüm talepleri vb. İçin müşteri hizmetleri departmanını da arayabilirler. Müşteri temsilcilerine danışabilir ve birçok konuda yardım alabilirler.

Kurumsal müşteriler, kişisel müşteriler gibi 0850 222 0 900'ü aramalıdır.



Son Güncelleme: 04.01.2021 22:00
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FinansbankMüşteriHizmetleri
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