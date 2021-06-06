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Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?

2. Abdülhamit döneminde yapımı planlanan 150 yıllık Filyos Limanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. Filyos Limanı’nın nerede olduğu, Çaycuma’nın hangi ile bağlı olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Filyos nerede?

06 Haziran 2021 Pazar 11:45
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
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150 yıl önce yapımı planlanan Filyos Limanı projesi sonunda hayata geçirildi. Filyos’ta yapılan araştırmalarla bugün, yerleşimin tarihi antik dönemlere kadar uzandığı biliniyor. Filyos Limanı doğal gaz rezervinin kara üssü olarak bilinirken, limanın uluslararası alanda ticaret oluşturması bekleniyor.

Fiyos Limanı nerededir?

Filyos Limanı, Zongudak’ın Çaycuma ilçesinde yer almaktadır. Filyos Limanı serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla biliniyor.

Zonguldak il merkezine 25 km, Çaycuma ilçesine 23 km uzaklıkta olan limanın çevresinde bir de Filsyon Çayı bulunmakta ve O da Karadeniz’e dökülmektedir. Bu yerleşim 6 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Abacık mahallesi, Geriş mahallesi, Hisarönü mahallesi, Kocaeli mahallesi, Sefercik mahallesi, Öteyüz mahallesidir.


Son Güncelleme: 06.06.2021 11:45
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Filyos Limanı NeredeFilyos Limanı Açılışı
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