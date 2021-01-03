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Film gibi soygun! Banka personelinden 10 milyon TL'lik vurgun

Adana'da bir bankada görevli olan personelin, müşterilerin imzalarını taklit ederek 12 milyon Türk Lirası kredi çektiğine ilişkin iddialar sonrasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

03 Ocak 2021 Pazar 17:48
Film gibi soygun! Banka personelinden 10 milyon TL'lik vurgun
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Adana'da bir bankada görevli olan G.K., söylenenlere göre, bankanın müşterisi olan 5 ayrı firmanın yetkilisinin imzasını taklit ederek 12 milyon Türk Lirası krediyi çekip gözlerden kayboldu.

Parayı arkadaşının farklı hesaplarına aktardı

G.K., 12 milyon Türk Lirasını bankanın personeli olmayan H.A.Ö.'nün farklı bankalarda olan hesaplarına aktardı.

Banka müdürü ihbarda bulundu

Banka müdürünün ihbarda bulunması sonrasında inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların ev ve iş yerlerine baskın gerçekleştirdi.

30 bin lira ve 6 banka dekontuna el koyuldu

Şüpheli şahısların ev ve araçlarında yaptığı incelemelerde, 30 bin Türk Lirası ve 6 banka dekontunu el koyuldu.

Bankacı G.K. ile H.A.Ö. ve olay ile bağı olduğu belirlenen kardeşi H.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 kişiden 2'si tutuklandı

Emniyette yapılan işlemlerin sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan, G.K. ile H.A.Ö. tutuklandı, H.Ö.'ye ise ev hapsi verilme kararı alındı.



Son Güncelleme: 03.01.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
BankaAdanaSoygunImza
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