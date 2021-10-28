Fiber optik kabloları verilen talimatlara göre evlere çeken kişiye fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı adı verilir. Türkiye’de iş arayan milyonlarca kişi fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçılarının 2021 yılında ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptığını öğrenmek için intenet üzerinden araştırma yapıyor. Peki fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı maaşı ne kadar? Fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı ne iş yapar?

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 5.300 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı maaşı 2.826 TL iken, en yükseği ise 9.450 TL’dir. Bu maaş kişinin bağlı olduğu şirkete göre değişiklik gösterebilir.

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı Ne İş Yapar?

Fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı olmak isteyen insanların en az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olması gerekiyor. Fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısının görevi fiber optik kabloları verilen talimatlara göre evlere çekmektir.