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Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında? Fevzi Kaan Türker'in İnstagram adresi ne?

Sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker’in hayatını sizler için araştırdık. İşte, Fevzi Kaan Türer kimdir, kaç yaşında? Fevzi Kaan Türker’in İnstagram adresi ne? Sorularının yanıtı…

20 Nisan 2021 Salı 23:25
Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşında? Fevzi Kaan Türker'in İnstagram adresi ne?
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Sosyal medyada yayınladığı eğlenceli videolar ile adını duyuran Fevzi Kaan Türker kimdir, kaç yaşındadır, gerçek İnstagram hesabı nedir? sorularının cevabı oldukça araştırılıyor. Fevzi Kaan Türker’in hayatı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fevzi Kaan Türker kim?

11 yaşında olan Fevzi Kaan Türker aslen Samsunludur. Çaldığı org ve söylediği şarkılar ile Türkiye’nin gönlünü fetheden Fevzi Kaan Türker İnstagram hesabındı 493 bin takipçiye sahip.

Fevzi Kaan Türker’in instagram hesabı:

@fevzikaan_55

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan Fevzi Kaan Türker 3 çocuklu ailenin en küçük çocuğudur. Türker şuanda ilkokul öğrencisidir.

Pandemiden dolayı düğün ile eğlenceler yasaklanınca işsiz kalan piyanist şantör babasının eve getirdiği org ile sosyal medya hesabında canlı yayın açmaya başlamış ve ünlü ünsüz herkesin beğenisini kazanmıştır. Bir gecede 66 bin kişilik bir izleyici kitlesi kazanan Türker, piyanist şantör babasını kendisine önek alıyor. Annesinin telefonu ile habersiz canlı yayın açarak konser veren Türker, yayınına katılan kişilerden aldığı istek parçaları da çalmaya başladığında bir gecede sosyal medya fenomeni olmayı başarmıştır.

Sokakta onu görenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor ve yurtdışından kendisini takip edenlerden binlerce mesaj alıyor.




Son Güncelleme: 20.04.2021 23:25
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FevziKaanTürkerKim
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