Fethiye’de Tır Yoldan Çıktı: Şoför Hayatını Kaybetti!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tır yoldan çıktı. Yoldan çıkan tırın kontrolünü sağlayan vatandaş hayatını kaybetti.

Koray Tombak'ın (48) kullandığı 48 BBM 88 plakalı tır, Fethiye-Dalaman kara yolu Hacılar mevkiinde yoldan çıktı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Olay yerine müdahale etmeye gelen sağlık ekipleri yoldan çıkan tırın sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Koray Tombak’ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yoldan çıkan tırın çekicisinin bağlı bulunduğu dorseden ters yöne doğru dönmüş olması dikkati çekti.