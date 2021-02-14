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Fethiye'de tır yoldan çıktı: şoför hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yoldan çıkan tırın şoförü hayatını kaybetti. Koray Tomabk yönetimindeki tır seyir halindeyken yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yoldan çıkan tırın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

14 Şubat 2021 Pazar 14:40
Fethiye'de tır yoldan çıktı: şoför hayatını kaybetti!
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Fethiye’de Tır Yoldan Çıktı: Şoför Hayatını Kaybetti!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tır yoldan çıktı. Yoldan çıkan tırın kontrolünü sağlayan vatandaş hayatını kaybetti.

Koray Tombak'ın (48) kullandığı 48 BBM 88 plakalı tır, Fethiye-Dalaman kara yolu Hacılar mevkiinde yoldan çıktı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Olay yerine müdahale etmeye gelen sağlık ekipleri yoldan çıkan tırın sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Koray Tombak’ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yoldan çıkan tırın çekicisinin bağlı bulunduğu dorseden ters yöne doğru dönmüş olması dikkati çekti.



Son Güncelleme: 14.02.2021 14:40
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