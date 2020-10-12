Ferrari sadece 1 tane ürettiği otomobilin tanıtımını gerçekleştirdi!

Dünyanın en hızlı ve lüks araçlarını üreten markalardan biri olan Ferrari ürettiği son araç ile gündeme geldi. Kişiye özel olarak yalnızca 1 tane üretilen aracın isminin Omologata olduğu bildirildi.

Ferrari 812 Superfast modelinden uyarlanarak ortaya konan aracın günlük kullanımda sportif bir performans ortaya koyduğu ve aynı zamanda pist üzerinde de tatmin edici bir performans gösterdiği ifade edildi.

Tasarımın son haline gelmesine kadar 2 senedir çeşitli çalışmalardan geçtiği aracın üzerinde oldukça özel detayların yer aldığı görüldü.

Müşteriye Göre Tasarlandı

Omolgata’nın her bir detayı, aracı satın alacak olan müşterisinin isteklerine ve diğer birçok etkene göre belirlendi. Ferrari’nin 70 senelik köklü GT geleneğine göre ortaya konan V12 motoru üzerine geliştirilen araç bu fikirle ortaya konan 10. Araç olma unvanını da elde etmiş oldu. Aracın dış tasarımına bakıldığında oldukça agresif bir duruşu olduğu ve ön cam ile farlar hariç tüm ayrıntıların 812 Superfast’tan farklı olduğu görüldü.

Aracın iç kısmında ise deri ile Jeans Aunde kumaş karışımının kullanıldığı, 4 noktalı yarış tipi emniyet kemerleri ile elektrik mavisi koltuk renkleri dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Tümüyle el yapımı olan bu detaylar biraz nostaljik bir hava katarken yarış dünyasına da uyum sağlamış durumda.

Ön panele gelindiğinde gösterge paneli ve direksiyon üzerinde çatlak boya efektinin yer aldığı, 1950’li ve 60’lı senelerin GT yarışçılarına dem vurulduğu belli oluyor.

250 LM ve 250 GTO modellerinde dövülmüş boya efekti ve Ferrari F1’de yer verilen iç kapı kolları da nostaljik bir araç olmasını sağlamış durumda.

Aracın fiyatına gelindiğinde ise 812 Superfast’ın ABD üzerinde 340.000 dolar fiyatla satıldığı düşünüldüğünde ve Omologata’nın özel üretim olması da hesaba katılarak minimum 500.000 dolar gibi bir rakamla karşılaşacağı düşünülüyor.