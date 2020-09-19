Ferrari bagajında ceviz satış yaptı görenler çok şaşırdı

Ankara'da yaşayan ve bir oto galerisi bulunan Abdullah Duman, yeni açtığı işyeri bir kuruyemiş dükkanının önünde, galerisinde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyon lira olan bir Ferrari F430'un bagajında ceviz satışı yaptı. Dükkana alışveriş için gelen müşteriler lüks otomobili görünce önce şaşırdılar sonra büyük ilgi gösterdiler.Araba ile fotoğraf çektirme sırasına girdiler.

Kuruyemiş dükkanının işletmecisi İbrahim Kalender, müşterilerin ilgisinden oldukça memnun olduklarını söylerken alınan tepkilerin çok güzel olduğunu ilginç fikirler ve değişik arabalar ile değişik konseptlerle tekrar müşterilerinin karşılayacaklarını belirtiler.

Ferrarinin oldukça ilgi görüldüğünü satışları da etkileyerek yoldan geçen müşterileri otomobil sayesinde dükkana çok rahat çekildiğini belirttiler. Vatandaşlar otomobil ile fotoğraf çektirip içerine binerek ve inceliyorlar. En çok ilgi de çocuklardan geliyor. Ferraide sadece ceviz satışı yapılmıyor satılan ürünler sürekli değiştiriliyor.

