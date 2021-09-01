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Ferhan Şensoy'un cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ferhan Şensoy, sağlık sorunlarından dolayı yaşamını yitirdi. Usta sanatçının ani ölümü sonrasında cenaze törenine dair detaylar da merak edildi. Peki, Ferhan Şensoy’un cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek? İşte detaylar…

01 Eylül 2021 Çarşamba 22:37
Ferhan Şensoy'un cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
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Usta sanatçı Ferhan Şensoy uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği yaşadığı için yaşamını yitirdi. Usta sanatçının ölümü sonrası cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar da belli oldu. Sanatçının kızı Derya Şensoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında babası Ferhan Şensoy’un cenazesinin 2 Eylül Perşembe günü saat 13:00’te Ses Tiyatrosu’nda yapılacak tören sonrasında Teşvikiye Camii’nde kılınacak ikindi namazı ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceğini açıkladı. Şensoy için düzenlenecek anma törenine sınırlı sayıda katılım sağlanacak.

Ferhan Şensoy kim?

26.02.1951 Samsun Çarşamba doğumlu olan usta sanatçı, tiyatro, sinema ve TV oyuncusudur. Oyunculuk dışında roman, deneme, günlük ve senaryo yazarlığı yapan Şensoy ayrıca Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun da kurucusudur.

Eğitim hayatının bir kısmını Galatasaray Lisesi’nde devam ettiren usta sanatçı 1970’de Çarşamba Lisesi’nden mezun olmuştur. 1971’de Grup Oyuncuları’nda ilk profesyonel oyunculuğunu yapmış, 1972 ve 1975 yıllarında Fransa ile Kanada’da tiyatro eğitimini tamamlamıştır.

1978 yılında birinci kitabı Kazancı Yokuşu’nu yayınlamış sonrasında Kızını Dövmeyen Dizini Döver isimli filmle ilk film deneyimini yaşamıştır. Bu zamana katar birçok ödül alan Şensoy, ayrıca birçok kitap yazmıştır.


Son Güncelleme: 01.09.2021 22:37
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Ferhan ŞensoyFerhan şensoy Cenaze Töreni
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