Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabı neden tartışılıyor?

Tiyatronun duayen isimlerinin başında gelen Ferhan Şensoy, yıllar önce yazdığı Elveda SSK adlı kitabı ile gündeme geldi. Kitapta yer alan hayvan tecavüzü konusunda tartışmalar başlarken, usta tiyatrocu hakkında birçok eleştiri yapıldı.

Ferhan Şensoy kimdir?

1951 Samsun doğumlu olan usta tiyatrocu, yönetmen, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy, birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Kendisinin yazdığı birçok eser bulunan Şensoy, televizyon programları, sinema filmleri gibi birçok projede boy göstermiştir.

Ferhan Şensoy’un hayatı

İlk olarak dergilere şiir ve öykü yazmaya başlayan Ferhan Şensoy, sonrasında yazmaya başladığı skeçler ile ilgi odağı haline geldi. Skeçleri Devekuşu Kabare’de sergilenmeye başlayan usta oyuncu, Galatasaray Lisesi ve Çarşamba Lisesi’nde eğitim almıştır. 1971 yılında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan usta tiyatrocu, sonrasında Fransa ve Kanada’da tiyatro eğitimleri aldı. Eğitim aldığı dönemde yazdığı Ce Fou De Gogol adlı oyunla En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Montreal’de bulunduğu dönemde oyun yönetmenliği de yapan Şensoy, bu sürecin ardından Türkiye’ye dönüş yaptı.

Ferhan Şensoy’un tiyatro kariyeri

Yurt dışı eğitimlerini tamamlayan Ferhan Şensoy, ülkeye döndüğünde ilk olarak Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda boy göstermeye başladı. Birçok oyunda yer alan Şensoy, yazdığı skeçler ile televizyon dünyasına adım attı. TRT ve Devekuşu Kabare’ye skeçler yazan usta tiyatrocu, 1978 yılında ilk kitabını yayımladı. Kazancı Yokuşu kitabı ile büyük ses getiren Şensoy, Kızın Dövmeyen Dizini Döver adlı sinema filmi ile beyaz perdeye giriş yaptı.

Bizim Sınıf adlı tv dizisini yazan usta tiyatrocunun bu dizisi henüz ikinci bölümü yayınlanmışken TRT tarafından yasaklandı. Sonrasında oyuncu olarak da bulunduğu yapımlar yasaklanan Şensoy, tiyatroya dönüş yaptı. Kendi yazdığı oyunları ve orta oyunlarını sergileyen ve yöneten Şensoy, birçok ünlü isimle de çalışma fırsatı yakaladı.

Ortaoyunculuk ve meşhur kavuk hikayesi

1989 yılında Kel Hasan Efendi tarafından başlatılan kavuk devretme olayında Münir Özkul’dan kavuğu devralan Ferhan Şensoy, Ses Opereti’ni onararak birçok ortaoyuncuyu bu bünyede bir araya getirdi. Sezan Aksu ile filmde de oynayan Ferhan Şensoy, hem yönetmenlik hem oyunculuk yaptığı projelerde de yer aldı.

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı kitabı ile ödül kazanan Şensoy, Show TV ve birçok televizyon kanalına projeler yaptı. Operalar, ortaoyunları ve tiyatro oyunları yazıp yöneten Şensoy, Sidney ve Melboune’de Güle Güle Godot oyununu oynadı.

Yönettiği veya yazdığı birçok oyun ile ödüller alan ve oyuncularına da birçok ödül kazandıran Ferhan Şensoy, Ferhangi Şeyler adlı gösterisi ile Altın Objektif Ödülü’ne layık görüldü.

Televizyon kariyeri

Televizyon dünyasında iz bırakan Ferhan Şensoy, Kanal D ekranlarında Bağımsız Federe Ferhan Şensoy adlı program düzenledi. Birçok oyun yöneten usta tiyatrocu, televizyon dünyasında da birçok projeye imza attı.

Fransız dizilerini Türk televizyonları için çeviren usta oyuncu, televizyon yapımlarına eklediği opera ve tiyatro gösterilerini de kendisi yönetti. Boşgezen Kalfası adlı dizi ile ödüle layık görülen Şensoy, Ferhangi Şeyler adı altında çıkardığı gösterisini tüm Avrupa’da sergiledi. Cumhuriyet Gazetesi’nde de yazarlık yapan Şensoy, ortaoyuncular için elinden gelen her şeyi yaptı.

Aptallara Güzel Gelen televizyon dizisinde de imzası olan usta tiyatrocu, Haldun Taner’in eserlerini birleştirerek bir oyun hazırladı. Bu oyun ile de ödüller kazanan Şensoy, oyunda Derya Baykal ile rol aldı. 1266 kez Ferhangi Şeyler gösterisini sergileyen Şensoy, Felek Bir Gün Salakken gösterisini ise tam 400 kez izleyici karşısına çıkardı.

Ferhan Şensoy’un sahnelediği oyunlar

Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?

Masal Müfettişi

Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği

İşsizler Cennete Gider

Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin, Ferhan Şensoy

2019 – Bilimsiz, Kurgusal Güldürü

Boşgezen ve Kalfası

Fename

Kötü Çocuk – Ali Çatalbaş

Aşkımızın Son Durağı

Kiralık Oyun

Uzun Donlu Kişot

Beni Ben mi Delirttim?

Biri Bizi Dikizliyor

Kahraman Osman

Kökü Bitti Zıkkım Zulada

Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu

Fişne Pahçesu

Şu An Mutfaktayım

Parasız Yaşamak Pahalı

Çok Tuhaf Soruşturma

Haldun Taner Kabar– Haldun Taner

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri – Anca Visdei, Ferhan Şensoy

Felek Bir Gün Salakken

Üç Kurşunluk Opera

Şu Gogol Delisi

Kırkambar-Gece Tiyatrosu

Seyircili Seyir Defteri

Köhne Bizans Operası

Parasız Yaşamak Pahalı

Güle Güle Godot

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu – Cihan Öksüz

Yorgun Matador – Pierre-Henry Cami

Kahraman bakkal süpermarkete karşı

Soyut Padişah

Don Juan ile Madonna Anca Vısdeı

Ferhangi Şeyler

Keşanlı Ali Destanı – Haldun Taner, Yönetmen : Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı – Karl Valentin, Ferhan Şensoy

Muzır Müzikal

Eşek Arıları – Aristophanes

Hayrola Karyola

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler

Kiralık Oyun

Eski Moda Komedya – Aleksiev Arbuzov

Anna’nın 7 Günahı– Bertolt Brecht

En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok – Friedrich Dürrenmatt, Ferhan Şensoy

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı Şeref

İstanbul’u Satıyorum

Şahları da Vururlar

Dedikodu Şov

Ferhan Şensoy filmleri

Muhalif Başkan

Son Ders: Aşk ve Üniversite – Saffet Ercan Hoca

Pardon – İbrahim

Şans Kapıyı Kırınca – Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum

Büyük Yalnızlık

Bir Bilen

Parasız Yaşamak Pahalı

Köşedönücü – Köşedönücü

Kızını Dövmeyen Dizini Döver

Aşk Dediğin Laf Değildir

Ferhan Şensoy kitapları