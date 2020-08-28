Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabı neden tartışılıyor?

Tiyatronun duayen isimlerinin başında gelen Ferhan Şensoy, yıllar önce yazdığı Elveda SSK adlı kitabı ile gündeme geldi. Kitapta yer alan hayvan tecavüzü konusunda tartışmalar başlarken, usta tiyatrocu hakkında birçok eleştiri yapıldı.
Ferhan Şensoy kimdir?
1951 Samsun doğumlu olan usta tiyatrocu, yönetmen, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy, birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Kendisinin yazdığı birçok eser bulunan Şensoy, televizyon programları, sinema filmleri gibi birçok projede boy göstermiştir.
Ferhan Şensoy’un hayatı
İlk olarak dergilere şiir ve öykü yazmaya başlayan Ferhan Şensoy, sonrasında yazmaya başladığı skeçler ile ilgi odağı haline geldi. Skeçleri Devekuşu Kabare’de sergilenmeye başlayan usta oyuncu, Galatasaray Lisesi ve Çarşamba Lisesi’nde eğitim almıştır. 1971 yılında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan usta tiyatrocu, sonrasında Fransa ve Kanada’da tiyatro eğitimleri aldı. Eğitim aldığı dönemde yazdığı Ce Fou De Gogol adlı oyunla En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Montreal’de bulunduğu dönemde oyun yönetmenliği de yapan Şensoy, bu sürecin ardından Türkiye’ye dönüş yaptı.
Ferhan Şensoy’un tiyatro kariyeri
Yurt dışı eğitimlerini tamamlayan Ferhan Şensoy, ülkeye döndüğünde ilk olarak Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda boy göstermeye başladı. Birçok oyunda yer alan Şensoy, yazdığı skeçler ile televizyon dünyasına adım attı. TRT ve Devekuşu Kabare’ye skeçler yazan usta tiyatrocu, 1978 yılında ilk kitabını yayımladı. Kazancı Yokuşu kitabı ile büyük ses getiren Şensoy, Kızın Dövmeyen Dizini Döver adlı sinema filmi ile beyaz perdeye giriş yaptı.
Bizim Sınıf adlı tv dizisini yazan usta tiyatrocunun bu dizisi henüz ikinci bölümü yayınlanmışken TRT tarafından yasaklandı. Sonrasında oyuncu olarak da bulunduğu yapımlar yasaklanan Şensoy, tiyatroya dönüş yaptı. Kendi yazdığı oyunları ve orta oyunlarını sergileyen ve yöneten Şensoy, birçok ünlü isimle de çalışma fırsatı yakaladı.
Ortaoyunculuk ve meşhur kavuk hikayesi
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı kitabı ile ödül kazanan Şensoy, Show TV ve birçok televizyon kanalına projeler yaptı. Operalar, ortaoyunları ve tiyatro oyunları yazıp yöneten Şensoy, Sidney ve Melboune’de Güle Güle Godot oyununu oynadı.
Yönettiği veya yazdığı birçok oyun ile ödüller alan ve oyuncularına da birçok ödül kazandıran Ferhan Şensoy, Ferhangi Şeyler adlı gösterisi ile Altın Objektif Ödülü’ne layık görüldü.
Televizyon kariyeri
Televizyon dünyasında iz bırakan Ferhan Şensoy, Kanal D ekranlarında Bağımsız Federe Ferhan Şensoy adlı program düzenledi. Birçok oyun yöneten usta tiyatrocu, televizyon dünyasında da birçok projeye imza attı.
Fransız dizilerini Türk televizyonları için çeviren usta oyuncu, televizyon yapımlarına eklediği opera ve tiyatro gösterilerini de kendisi yönetti. Boşgezen Kalfası adlı dizi ile ödüle layık görülen Şensoy, Ferhangi Şeyler adı altında çıkardığı gösterisini tüm Avrupa’da sergiledi. Cumhuriyet Gazetesi’nde de yazarlık yapan Şensoy, ortaoyuncular için elinden gelen her şeyi yaptı.
Aptallara Güzel Gelen televizyon dizisinde de imzası olan usta tiyatrocu, Haldun Taner’in eserlerini birleştirerek bir oyun hazırladı. Bu oyun ile de ödüller kazanan Şensoy, oyunda Derya Baykal ile rol aldı. 1266 kez Ferhangi Şeyler gösterisini sergileyen Şensoy, Felek Bir Gün Salakken gösterisini ise tam 400 kez izleyici karşısına çıkardı.
Ferhan Şensoy’un sahnelediği oyunlar
- Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?
- Masal Müfettişi
- Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği
- İşsizler Cennete Gider
- Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin, Ferhan Şensoy
- 2019 – Bilimsiz, Kurgusal Güldürü
- Boşgezen ve Kalfası
- Fename
- Kötü Çocuk – Ali Çatalbaş
- Aşkımızın Son Durağı
- Kiralık Oyun
- Uzun Donlu Kişot
- Beni Ben mi Delirttim?
- Biri Bizi Dikizliyor
- Kahraman Osman
- Kökü Bitti Zıkkım Zulada
- Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu
- Fişne Pahçesu
- Şu An Mutfaktayım
- Parasız Yaşamak Pahalı
- Çok Tuhaf Soruşturma
- Haldun Taner Kabar– Haldun Taner
- Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri – Anca Visdei, Ferhan Şensoy
- Felek Bir Gün Salakken
- Üç Kurşunluk Opera
- Şu Gogol Delisi
- Kırkambar-Gece Tiyatrosu
- Seyircili Seyir Defteri
- Köhne Bizans Operası
- Parasız Yaşamak Pahalı
- Güle Güle Godot
- Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu – Cihan Öksüz
- Yorgun Matador – Pierre-Henry Cami
- Kahraman bakkal süpermarkete karşı
- Soyut Padişah
- Don Juan ile Madonna Anca Vısdeı
- Ferhangi Şeyler
- Keşanlı Ali Destanı – Haldun Taner, Yönetmen : Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)
- İçinden Tramvay Geçen Şarkı – Karl Valentin, Ferhan Şensoy
- Muzır Müzikal
- Eşek Arıları – Aristophanes
- Hayrola Karyola
- Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler
- Kiralık Oyun
- Eski Moda Komedya – Aleksiev Arbuzov
- Anna’nın 7 Günahı– Bertolt Brecht
- En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok – Friedrich Dürrenmatt, Ferhan Şensoy
- Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı Şeref
- İstanbul’u Satıyorum
- Şahları da Vururlar
- Dedikodu Şov
Ferhan Şensoy filmleri
- Muhalif Başkan
- Son Ders: Aşk ve Üniversite – Saffet Ercan Hoca
- Pardon – İbrahim
- Şans Kapıyı Kırınca – Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum
- Büyük Yalnızlık
- Bir Bilen
- Parasız Yaşamak Pahalı
- Köşedönücü – Köşedönücü
- Kızını Dövmeyen Dizini Döver
- Aşk Dediğin Laf Değildir
Ferhan Şensoy kitapları
- Başkaldıran KurşuNkalem, Ortaoyuncular Yayınları
- Seçme Sapan Şeyler, Ortaoyuncular Yayınları
- Karagöz ile Boşverin Beni, roman,, Ortaoyuncular Yayınları.
- Elveda SSK, roman, Ortaoyuncular Yayınları. ISBN 975-7904-11-2
- Hacı Komünist, günlük, Ortaoyuncular Yayınları. ISBN 975-7904-10-4
- Eşeğin Fikri
- Rum Memet
- FerhAntoloji
- Kalemimin Sapını Gülle Donattım
- Falınızda Ronesans Var
- Oteller Kitabı
- Denememeler
- İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You
- Güle Güle Godot
- Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
- Düşbükü
- Ayna Merdiven, Ortaoyuncular Yayınları
- Kazancı Yokuşu
- Gündeste
- Afitap’ın Kocası İstanbul
- Şahları da Vururlar
- Seçme Sapan Şeyler
- Haldun Taner Kabare
- Kedittin Direniş