Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabı konusu ne? Elveda SSK adlı kitabı hayvana tecavüz anlatımı olay oldu!

Tiyatronun en önemli isimlerinden biri olan Ferhan Şensoy’un kitabı Elveda SSK, birçok isim tarafından sert bir şekilde eleştirilmeye başlandı. Yıllar önce Elveda SSK adlı kitabı kaleme alan Şensoy’un kitabında kadın ve hayvana tecavüz konularının olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Solun güçlü isimlerinin eleştirdiği Ferhan Şensoy’u, bazı kesim insanlar ise savundu. Kitabı gündeme getiren isim olan Zülal Kalkandelen, kitabı okumadığını ama kadın ve hayvana karşı şiddet unsurları barındırdığını öğrenince üzüldüğünü açıkladı.

Sosyal medyada olayın fitilini ateşleyen Kalkandelen’e, ünlü müzik eleştirmeni Naim Dilmener’den de destek geldi. Kitapta bulunan satırlar karşısında hayal kırıklığı yaşadığını duyuran Dilmener, içimizdeki kötülüğün dışavurumu açıklamasında bulundu.

Ümit Alan ise kitap hakkında Ferhan Şensoy’u savundu. Kitabın bir sayfasına bakılarak yazarın eleştirilmemesi gerektiğini belirten Alan, Dostoyevski ve Raskolnikov öneği vererek, karakter ile yazar ayrı ayrı düşünmek gerektiğini ifade etti.

Kitaba Musa Dinç mukayesesi

Kitap hakkında kısa süre önce çıkan Musa Dinç olayı benzetmeleri yapıldı. Ancak birçok kişi bu olayların benzer olmadığını aktarırken, yanlış düşüncelere gidilmemesi gerekildiği paylaşıldı.

Ferhan Şensoy’dan cevap

Elveda SSK adlı kitap hakkında yıllar önce açıklamalarda bulunan Ferhan Şensoy, kitaptaki Şükrü karakterinin pis bir karakter olduğunu ve bu nedenle kendini eleştirdiklerini söylemişti. Ferhan ve Şükrü karakterinin aynı kefeye konulmaması gerektiğini belirten Şensoy, Şükrü’nün bir kitap karakteri olduğunun unutulmaması gerektiğini aktarmıştı.