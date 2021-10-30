Ferforje demir ustasının aylık geliri kaç TL?

Ferforje demir ustası, hurda halindeki demir parçalarını kullanarak onu yeniden işleyen, eğip bükerek ona yeni bir form kazandıran kişiler olarak çalışmaktadırlar. Bu yeni biçimlendirilmiş olan demir parçalarını ustalar ev, iş ve çalışma alanlarında mobilya ve çeşitli süs eşyaları yapımında kullanmak üzere değerlendirme işlemini yapmakla görevli kişilerdir. Peki bu itinalı uğraşma gerektiren mesleğin aylık kazancı kaç TL merak ediliyor.

Ferforje demir ustasının ortalama aylık geliri 4 bin 750 TL olarak belirleniyor. Ferforje demir ustasının aylık en düşük kazancı asgari ücretlendirme (2 bin 286 TL) olarak kabul edilirken aylık en yüksek 8 bin 500 TL kazanç elde edebiliyorlar.

Ferforje demir ustası olarak çalışmak isteyen kişilerde eğitim düzeyinin en az ilköğretim olması şartı aranıyor.