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Fenerbahçe ve Galatasaray Nesine.com eşya piyangosu çekilişi ne zaman yapılacak? Nesine eşya piyangosu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

Nesine.com eşya piyangosu için geri sayım başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray eşya piyangosu çekilişi ne zaman yapılacak? Nesine eşya piyangosu çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte ayrıntılar

28 Şubat 2021 Pazar 14:51
Fenerbahçe ve Galatasaray Nesine.com eşya piyangosu çekilişi ne zaman yapılacak? Nesine eşya piyangosu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?
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04 Mart 2021 tarihinde sona erecek Galatasaray eşya piyangosu biletini nesine.com sitesi üzerinden satın alabilirsiniz. 17 Mart Çarşamba günü yapılacak çekiliş nesine.com’un Mecidiyeköy adresinde yapılacak. Çekiliş sonuçları her yıl olduğu gibi bu yılda gazetelerde yayımlanacak.

Galatasaray çekilişi için verilecek hediyeleri ve katılım koşullarını öğrenmek için

buraya

tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Fenerbahçe nesine.com eşya piyangosu

10 Mart tarihinde sona erecek çekilişe katılmak için nesine.com sitesi üzerinden satın alabilirsiniz. 17 Mart Çarşamba günü yapılacak çekiliş sonuçları 23 Mart tarihinde açıklanacak.

Fenerbahçe çekilişi için verilecek hediyeleri ve katılım koşullarını öğrenmek için

buraya

tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

6 gün ara ile yapılacak çekilişte 7.500’den fazla hediye dağıtılacağı iddia ediliyor. Fenerbahçe için en büyük hediyenin lüks marka Posche Macan olduğu Galatasaray için ise Range Rover Velar S. olduğu söyleniyor. Güçlü kulüpler için 2’şer milyon adet basıldı. Diğer çekilişlere benzemeyen bu çekiliş bir kişi olsa dahi fazla hediye kazanma şansına sahip. Her alınan bilet aslında tek başına 1 hediye şansı vermektedir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 14:51
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Anahtar Kelimeler:
Nesine.comEşyaPiyangoGalatasarayFenerbahçe
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