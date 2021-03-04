Fenalaşan adamın midesinden uyuşturucu kapsülleri çıktı!

Ankara’da yabancı uyruklu Zadeh Ahmed Narziveh, şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ alanında fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye götürülen Narziveh’in çekilen röntgeni sonucunda midesinde uyuşturucu kapsüllerinin olduğu tespit edildi. Ameliyatı gerçekleşen Narziveh’in midesinin içerisinden 2’si patlamış, 72 kapsül halinde 890 gr uyuşturucu madde metamfetamin alındı.

ekipleri tarafından gözetim altında olan ve 5 gün hastanede tedavi altında olan Narziveh, iyileşmesinin sonrasında, tutuklanarak emniyete ifadesi alınması için götürüldü. İfadesi esnasında “susma” hakkını kullanan Narziveh, konuşmadı.

Narkotik ekiplerince, Narziveh’in bağlantısını tespit etmek, uyuşturucuyu kimlerden temin ettiği, nereye götürmek için yola çıktığını belirlemek için inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında Narziveh’in İstanbul’dan Van’a yol adlığı, orada İran üstünden Türkiye’ye sokulan uyuşturucu kapsüllerini midesine indirdiği tespit edildi. Narziveh’in, midesinde yer alan 1 kiloya yakın uyuşturucu ile Van’dan otobüse binerek İstanbul’a gidebilmek için yola koyulduğu belirtildi.