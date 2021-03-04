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Fenalaşan adamın midesinden uyuşturucu kapsülleri çıktı!

Ankara AŞTİ'de fenalaşarak yere yığılan yabancı asıllı adamın midesinden çıkanlar herkesi şaşkınlığa uğrattı. Hastaneye götürülen adamın midesinden çıkan uyuşturucular sonrasında narkotik ekipleri düğmeye bastı.

04 Mart 2021 Perşembe 17:25
Fenalaşan adamın midesinden uyuşturucu kapsülleri çıktı!
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Ankara’da yabancı uyruklu Zadeh Ahmed Narziveh, şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ alanında fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye götürülen Narziveh’in çekilen röntgeni sonucunda midesinde uyuşturucu kapsüllerinin olduğu tespit edildi. Ameliyatı gerçekleşen Narziveh’in midesinin içerisinden 2’si patlamış, 72 kapsül halinde 890 gr uyuşturucu madde metamfetamin alındı.

Narkotik ekipleri tarafından gözetim altında olan ve 5 gün hastanede tedavi altında olan Narziveh, iyileşmesinin sonrasında, tutuklanarak emniyete ifadesi alınması için götürüldü. İfadesi esnasında “susma” hakkını kullanan Narziveh, konuşmadı.

Narkotik ekiplerince, Narziveh’in bağlantısını tespit etmek, uyuşturucuyu kimlerden temin ettiği, nereye götürmek için yola çıktığını belirlemek için inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında Narziveh’in İstanbul’dan Van’a yol adlığı, orada İran üstünden Türkiye’ye sokulan uyuşturucu kapsüllerini midesine indirdiği tespit edildi. Narziveh’in, midesinde yer alan 1 kiloya yakın uyuşturucu ile Van’dan otobüse binerek İstanbul’a gidebilmek için yola koyulduğu belirtildi.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuNarkotikAnkaraAştiİranVanIstanbul
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