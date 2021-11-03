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Fen Bilgisi Öğretmeni İlköğretim maaşı Ne kadar? Fen Bilgisi Öğretmeni maaşları ve iş ilanları

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmeninin ne kadar maaş aldığı merak konusu oldu. Peki Fen Bilgisi Öğretmeni meslek tanımı nedir? Bu işi yapan kişiler ne kadar maaş almaktadır? İşte detaylar...

03 Kasım 2021 Çarşamba 02:04
Fen Bilgisi Öğretmeni İlköğretim maaşı Ne kadar? Fen Bilgisi Öğretmeni maaşları ve iş ilanları
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İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmeni olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kişilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmeni meslek tanımı nedir?

Bu işi yapan kişiler, ilköğretim kuruluşlarında öğrencilerin fizik, kimya ve biyoloji derslerine girerek bu derslerle alakalı bilgileri öğretmektedir.

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmeni 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır?

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmeni ayda ortalama 7 bin 500 TL maaş almaktadır. Bu işi yapan kişiler minimum 2 bin 826 TL maaş alırken maksimum ise 11 bin 500 TL maaş almaktadır. Bu işi yapmak isteyen kişiler İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvurabilmektedir.

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmeni olmak için hangi okuldan ve bçlümden mezun olunmalıdır?

Bu mesleği icra etmek isteyen kişiler üniversitelerin eğitim fakültelerinde Fen Bilgisi Öğretmenliği okumalıdır.

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmeni hangi işleri yapmaktadır?

  • İlköğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,
  • Öğrencileri tabi bilimler konusunda bilgilerini geliştirmek için orta öğretimde diğer öğretmenlerle birlikte kurul toplantısı yapmak,
  • Yıl içinde uygulayacakları öğretim planını tartışmak,
  • Müfredat doğrultusunda yıllık çalışma programı yapmak,
  • Yapılacak laboratuvar çalışmalarını ve deney konularını test etmek,
  • Günlük çalışma programı yapıp sınıfta programa göre ders vermek,
  • Soru-cevap yöntemiyle konuların anlaşılmasını sağlayıp öğrencilerin bilgilerini tespit etmek,
  • Yapılan deney ve araştırma çalışmalarına nezaret edip sonuçları öğrencileri ile tartışmak,
  • Konusu ile ilgili yenilikleri öğrencilere duyurup öğrencileri araştırmaya ve deneye sevk edici ödevler vermek,
  • Belirli aralıklarla yazılı, sözlü sınav ve testler yapıp sonuçları değerlendirmek,
  • Verdiği notları not defterine işleyip not fişlerini düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını tutmak,
  • Devam, not, diğer rapor ve kayıtları idarecilere ve öğrenci velilerine sunmak,
  • Kimya,fizik, biyoloji, fizyoloji, zooloji ve botanik gibi bir veya daha fazla tabiat bilimlerinde uzmanlaşmıştır.  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim Meslek Ana Grubu nedir?

Bu işi yapan kişilerin meslek ana grubu: Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bahsi geçen meslekle ilgilenen kişilerin meslek alt ana grubu: Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu nedir?

Bu işi icra eden kişilerin meslek grubu ise Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim mesleğinin meslek kodu 2330.13’dür.


Son Güncelleme: 03.11.2021 02:04
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Anahtar Kelimeler:
MaaşÖğretmenFenBilgisi
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