Feci trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

3 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Manisa Soma'da meydana geldi.
Emrah İçke isimli sürücünün kullandığı ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil Soma - Akhisar arasındaki karayolunda seyir halindeyken, Bergama yakınlarına bulunan bir kavşakta yüklü kamyon ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 kişi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra morga kaldırılırken, ağır yaralanan Uğur Kurşuncu olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, kamyon sürücüsü polis tarafından karakola götürüldü.