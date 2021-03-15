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Feci trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa Soma'da otomobil ile kamyonun kavşakta çarpışması sonucu otomobil içindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

15 Mart 2021 Pazartesi 20:04
Feci trafik kazası! 3 kişi hayatını kaybetti
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3 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Manisa Soma'da meydana geldi.

Emrah İçke isimli sürücünün kullandığı ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil Soma - Akhisar arasındaki karayolunda seyir halindeyken, Bergama yakınlarına bulunan bir kavşakta yüklü kamyon ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kamyonun altında kalan araç içinde bulunan sürücü Emrah İçke, arkadaşı Tayfun İndirik ve İlhan Merdin'in hayatını kaybettiğini ,Uğur Kurşuncu'nun ise ağır yaralandığını tespit etti.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra morga kaldırılırken, ağır yaralanan Uğur Kurşuncu olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, kamyon sürücüsü polis tarafından karakola götürüldü.

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıSomaManisaKaza
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