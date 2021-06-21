Feci olay! 9 yaşındaki çocuğun yanağına demir saplandı

Samsun Tekkeköy ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre 9 yaşındaki Huzayfe A. Kirazlık Camii bahçesinde bulunan 3 metrelik bir duvardan aşağıya düştü. Duvar dibinde aydınlatma direği için açık bırakılan demir çubuklardan biri çocuğun yanağına saplandı. Korkunç olayı görenler hemen yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen yerine ambulans ve itfaiye ekipleri hemen olaya müdahale etti. Çocuğun yanağına saptanan demir itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çocuk yanağında bulunana demir çubuk ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.