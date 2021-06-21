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Feci olay! 9 yaşındaki çocuğun yanağına demir saplandı

Samsun'da gerçekleşen korkunç olayda bahçe duvarından düşen 9 yaşındaki çocuğun yanağına demir saplandı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 22:22
Feci olay! 9 yaşındaki çocuğun yanağına demir saplandı
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Samsun Tekkeköy ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre 9 yaşındaki Huzayfe A. Kirazlık Camii bahçesinde bulunan 3 metrelik bir duvardan aşağıya düştü. Duvar dibinde aydınlatma direği için açık bırakılan demir çubuklardan biri çocuğun yanağına saplandı. Korkunç olayı görenler hemen yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen yerine ambulans ve itfaiye ekipleri hemen olaya müdahale etti. Çocuğun yanağına saptanan demir itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çocuk yanağında bulunana demir çubuk ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.


Son Güncelleme: 21.06.2021 22:22
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Anahtar Kelimeler:
SamsunKaza
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