Feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

23 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği üzücü kaza İstanbul Ataşehir'de gece geç saatlerde yaşandı.

Gelen habere göre gece saatlerinde İstanbul Ataşehir'de 23 yaşındaki genç kız Tülin U.'ya yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada yolda hızla gelen ve sürücüsünün ismi henüz netleşmeyen araç çarptı.

OTOBÜSÜN ALTINA SIKIŞARAK CAN VERDİ

Plakası belli olmayan aracın çarptığı genç kız yolda metrelerce savruldu ve yol kenarında park etmiş halde bulunan yolcu otobüsünün altına sürüklenerek girdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen genç kızın yardımına koştu ve durumu ekiplere ihbar etti. Kaza yerine gelen 112 ve kurtarma ekipleri genç kızın kısa süren çalışma sonrasında sıkıştığı otobüsün altından çıkardı. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olaydan sonra aracıyla kaçan sürücüyü yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan, görgü tanıkları Tülin U'ya bir kamyonetin çarptığını ve kaçtığını, kadını çıkaramadıkları için itfaiye ekiplerini çağırdıklarını belirtti.