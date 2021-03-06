Feci kaza: Freni boşalan otobüs tıra çarptı

Kaza bugün saat:17,00 sularında İstanbu Pendik'te meydana geldi.

Gelen bilgiler göre özel firmaya ait yolcu otobüsü cadde üzerinden seyir halindeyken, frenleri patladı. Kontrolden çıkan otobüs bir süre sonra park alanıda park halinde duran Tıra arkasından çarptı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık personeline ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü Mustafa Topal araç içinde sıkışarak yaralandı. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonrasında otobüs sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı ve yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.