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Feci kaza: Freni boşalan otobüs tıra çarptı

İstanbul Pendik'te yokuş aşağıya inen bir otobüs freni patlayınca park halinde olan Tıra çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:37
Feci kaza: Freni boşalan otobüs tıra çarptı
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Kaza bugün saat:17,00 sularında İstanbu Pendik'te meydana geldi.

Gelen bilgiler göre özel firmaya ait yolcu otobüsü cadde üzerinden seyir halindeyken, frenleri patladı. Kontrolden çıkan otobüs bir süre sonra park alanıda park halinde duran Tıra arkasından çarptı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık personeline ve  kurtarma ekiplerine haber verdi. Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü Mustafa Topal araç içinde sıkışarak yaralandı. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonrasında otobüs sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı ve yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:37
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulTrafik KazasıPendik
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