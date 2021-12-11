Fazla mesai nasıl hesaplanır? Fazla mesai ücretleri ne kadar?

4857 Sayılı Kanun doğrultusunda sözleşmeyle aksi belirlenmediyse haftalık çalışma süreci 45 saat olarak belirlenmiştir. Günlük çalışma saati de 7,5 saattir. Aksi belirlenmediği sürece günlük veya haftalık çalışma sürelerini aşan sürelerin fazla mesai olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

İş kanununda 1 ay çalışma saati kaç saattir?

4857 Sayılı İş Kanunu'nca belirlenmiş olan günlük çalışa süresi aksi sözleşmeyle belirlenmemiş ise 7,5 saat olarak kararlaştırılmıştır. Aysa otuz tam gün üstünden hesaplanıyor. Haftada çalışma süresi 45 saat ayda da 180 saat olarak belirlenmiştir.

Ücret ne demektir?

Ücret konusunda birçok tanımlama vardır. Tanımı kısa olarak bir iş veya emek karşılığında alınan paradır. Yani ücretten bahsetmek için karşılığında yaplan bir iş veya verilen bir emek olması gerekiyor.

Mesai ne demektir?

Mesainin tanımı, zaman ve emek vermek, çalışmak olarak yapılıyor. Bir işte veya işyerinde çalışılan süre de mesai olarak tanımlanabiliyor.

Fazla mesai ne oluyor?

4857 Sayılı Kanun doğrultusunda haftalık olarak belirlenmiş olan çalışmanın süresi 45 saat. Eğerki işçi ve işveren arasında aksi bir anlaşma yapılmadıysa günde 7,5 saat veya haftada 45 saatten fazla çalışılması halinde bu çalışmalar fazla mesai olarak tanımlanmaktadır.

Fazla süreler ile çalışma ne oluyor?

Eğerki işveren ve işçi arasında çalışma süresi İş Kanunu'nda belirtilmiş olan haftalık çalışma süresi olan 45 saatten az belirlenmiş ise belirlenmiş olan çalışma süresini geçen ve 45 saate dek olan çalışmalar fazla süreler ile çalışma olarak adlandırılmaktadır.

2021 yılı aylık fazla mesai sınırı nedir?

4857 Sayılı Kanun doğrultusunda bir sene içinde işçiye 270 saatten çok mesai yaptırılmaması gerekiyor. Aynı zamanda günlük 11 saatten fazla da çalıştırmak yasaktır. 4857 Sayılı İş Kanunu doğrultusunda aylık olarak belirlenmiş olan fazla mesai sınırı bulunmuyor. Günlük maksimum 3,5 saat fazla mesai yapılabiliyor. Yılda ise maksimum 270 saat fazla mesai yapılabiliyor.

Kimlere fazla mesai yaptırılması yasaktır?

- 18 yaşın altında olanlar

- Onay verilmiş olsa da sağlık sorunlarından dolay fazla mesai yapamayacak olan kişiler,

- Hamile, yeni doğum yapmış kişiler ve emzirme döneminde olan kişiler,

- Yarı zamanlı çalışan kişiler,

- Yeraltı maden işlerinde çalışan kişilere fazla mesai yaptırılmas yasaktır.

Fazla mesainin ispatı nasıl yapılıyor?

Fazla meaiyle alakalı şikayette bulunacak kişiler bunu ispat etmekle mükelleftir. İşçiler elllerinde varsa bu iddialarını yazılı belgeler ile ispat etmeliler. Eğerki yazılı belge bulunmuyorsa tanık beyanlarıyla da ispat yoluna gidilebilir. Eğerki şikayet yapılacak ise veya işten çıkış sonrasında fazla mesai üretleriyle ilgili işveren dava edilecek ise yazılı belge veya minimum iki bordro tanığının olması gerekiyor.

Fazla mesai nasıl şikayet edilir?

Fazla mesaileri şikayet etmek için,

- ALO 170 hattının aranması veya

- Dilekçeyle Çalışma Bölge Müdürlükleri aracılığı ile yapılabilir.

Fazla mesai hesaplaması nasıl yapılır?

4857 Sayılı Kanun doğrultusunda;

- Fazla mesai ücretiyse yüzde 50 zamlı olarak ödenmektedir.

- Fazla süreler ile çalışmada haftada 45 saate dek olan fazla süreler ile çalışmanın ücreti yüzde 25, 45 saatten fazla olanlarsa yüzde 50 zam uygulanarak ödenmektedir.

Fazla mesai ücretinin hesaplaması

Fazla mesai ücreti hesaplaması yapılırken işçinin aylık brütü esas alınarak hesaplama yapılır. Hesaplamada ay içerisinde toplam fazla çalışma süresi dikkate alınır. Fazla mesai yapılan sürelerde ücret %50 zamlı olarak ödenir. Aşağıda 2021 yılı için asgari ücretli çalışan için brüt asgari ücret üzerinden önek hesaplama yapılmıştır.

Asgari ücret mesai hesaplaması

2021 yılında asgari ücretli için brüt asgari ücret üzerinden önek hesaplama aşağıda verilmiştir;

Brüt aylık ücret 3577,50 TL,

Asgari ücretli çalışan için 1 saatlik fazla mesai karşılığında ödenecek net ücret 23,85 TL’dir.

Eğer bu süre serbest zaman olarak verilecekse 1 saat karşılığında kullandırılması gereken serbest zaman süresi 1 saat 30 dakika olmalıdır.

Fazla mesai izin olarak kullanılır mı ?

Fazla çalışma yönetmeliğine göre fazla mesai yaptırılan sürelerin ücretleri ödeneceği gibi işverenle işçinin uzlaşması halinde serbest zaman olarak da kullandırılabilir. Buna göre her bir saatlik çalışma için %50 oranında fazla serbest zaman verilmelidir. Yani 1 saatlik fazla mesai karşılığında işçiye 1 saat değil 1 saat 30 dakika serbest zaman yani izin verilir.

Fazla mesai alımlarında zaman aşımı süresi ne kadardır?

Bütün ücret alımlarında olduğu gibi fazla mesai veya fazla süreler ile çalışmanın karşılığı olarak yapılacak ödemeler için zaman aşımının süresi beş senedir.

2021 yılı günlük maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Günlük net maaş hesaplamalarında brüt ücretten net hesaplama yapılmaktadır. Yasal kesintilerin düşülmesi sonrasında net maaşın ücreti 30'a bölünmekte ve günlük maaş hesaplanmaktadır.

2021'de asgari ücret saat ücreti ne kadardır?

Bu sene brüt asgari ücret 3577,5 TL'dir. Saatlik ücret hesaplamasında asgari ücretli bekar ve çocuğu olmayan çalışanların net asgari ücret saatlik ücretleriyse 12,55 TL'dir.

Bayram mesaileri nasıl hesaplanır?

Bayram tatili günlerinde çalışan kişilere fazladan mesai ödemesi yapılmamaktadır. Tatil günlerinde çalış kişilere 1 günlük ücretine ek olarak 1 günlük ücret ödemesi yapılır.

Pazar mesaileri nasıl hesaplanır?

İş Kanunu doğrultusunda kimi istisnaların dışında Pazar günleri haftalık tatil olarak sayılıyor. Hafta tatili işçinin kanunu hakkı olduğu için bu süreler adına işverenler işçisine maaş ödemesi yapmak zorundadır. Pazar günü çalıştırılma gibi durumlar olduğunda çalışana Pazar günü olan çalışması için bir ücret fazladan ödenmeli.