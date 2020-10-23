Fazıl Say'ın yeni albümünde yer alan Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan'ın biyografisi

Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteciliğini yapan usta sanatçımız Fazıl Say Türk edebiyatında unutulmaz bir yere sahip olan yazarların şiirlerini bestelemiş olduğu albümlerinden dördüncüsü olan yeni albümünün ismi “Şu Dünyanın Sırrı” adı altında müzik platformlarında yerini almış durumda. Fazıl Say’ın albümüne Serenad Bağcan’da eşlik etmektedir.

Serenad Bağcan Kimdir?

Seranad Bağcan’ın ne zaman doğduğu ve yaşı bilinmemektedir. Bağcan, lise ve üniversite eğitimini tamamladığı Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmasına rağmen bu ana dalla hiç uğraşmadı. Bağcan müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve solist olmadan önce spora başladı. Masa tenisine ilgi gösterdi ve Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşta tahta bloklar ve mandolinler ile ilgilenen Serenad Bağcan, halası Selda Bağcan'dan piyano dersleri aldı.

Serenad Bağcan, daha sonra Ankara Çocuk Korosu'na katıldı ve klasik Batı müziği eğitimi aldıktan sonra Ulusal Akor Korosu'na orta kademe sanatçı olarak girdi. 2011 yılında devlet korosunda Nazım Hikmet Oratoryosu ve Metin Altıok ağıtlarını söyleyen solistin gelmemesi durumunda koronun şefi tarafından kendisi seçildi. Serenad Bağcan daha sonra Fazıl Say ile sahne alarak Yeni Şarkılar ve İlk Şarkılar albümlerinin solistliğini üstlendi. Fazıl Say, "Yıllar sonra aradığım sesi buldum" dedi.

Selda Bağcan ve Serenad Bağcan Akraba Mı?

Usta sanatçımız Selda Bağcan ile Serenad Bağcan’ın akrabalık bağları bulunmaktadır. Selda Bağcan, Serenad'ın halasıdır. Selda Bağcan, Serenad'a piyano derslerini bizzat kendisi vermiştir.

Fazıl Say'ın Albümü

"Şu Dünyanın Sırrı":

Ağırlık olarak Şan ve piyanonun olacağı yalın, görkemli orkestrasyonun fazla bulunmadığı 45 dakika süren müzik albümünde; Sultan Yunus Emre Abdal, Sabahattin Ali, Kaygusuz Abdal, Aziz Nesin, Metin Altıok ve Ömer Hayyam Şiirleri yer almaktadır. İlk Şarkılar (2013), Yeni Şarkılar (2015) ve Güz Şarkıları (2017) başlığı altında üç şarkı albümü bulunmaktadır.

Sen Derviş Olamazsın – Yunus Emre

Ruhumun Dalgaları -Sabahattin Ali

Ergene Köprüsü- Kaygusuz Abdal

Ses (Sivas Acısı)- Aziz Nesin

Kendinin Avcısı- Metin Altıok

Dönen Dönsün-Pir Sultan Abdal

Aşkın Elinden (Kumru Ballad)- Yunus Emre