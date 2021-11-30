Faturalı hat üzerine nasıl kredi alınır?

Faturalı hattın üzerine kredi çekmek isteyen kişilerin ilk olarak bilmeleri gereken faturalı operatörler üzerinden ek cihaz alıp satarak ücretide faturaya yansıtılan ve böylece acil nakit ihtiyacını karşılama yollarındandır. Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom operatörlerinden belirlenen taksitlerle telefon alıp cihazın kutusunu bozmadan ve faturalarıyla beraber cihazı satıp nakitte çevirebilirsiniz. Bu konu hakkında yazımızda detaylı bilgilere yer verdik.

Faturalı hat üzerinden kredi nasıl çekilir?

Faturalı hat üzerinden kredi almak yani cihaz alıp satmak için kişinin kullandığı operatörlerin bayilerine gidip puan sorgulatması yapabilirler ve puanlarına göre istediğiniz cihazları tarife paketlerine ek olarak satın alıp, alınan cihazı faturasıyla birlikte satıp faturalı hattın üzerinden cihaz alıp nakitte çevirebilir ve her ay faturaya yansıtılan cihaz tutarını ödenebilir. Faturalı hattın üzerine cihaz almak için en az altı aylık faturalı hat kullanmak gereklidir.

Hat üzerine kredi çekme koşulları nelerdir?

Faturalı hattın üzerine bir cihaz alarak satmanında bir takım koşulları vardır. Bu koşullar ise şöyle;

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Altı ay süresince faturalı hat kullanıcısı olmak.

-Bütün faturalarını zamanında ve düzenli olarak ödemek.

-Satın alınmak istenen cihazın tarifeye uygun olması gerekir.

-Fatura borcu yüzünden hukuki soruşturma, icra gibi durumların yaşanmamış olması gerekir.

-Son iki yıl içinde başka bir cihaz alıp, bu cihazın ödemelerinde sorun yaşamamak.

-Kullanılan süre boyunca faturalı hattın üzerinde oluşan puanların cihaz alınmasına yeterli olması.

Hat üzerinden alınmak istenen cihaz için puan yeterli olmadığı takdirde başka bir cihaz önerilir. Puanın da yeteceği ve tutar olarak daha uygun cihazlara yönelebilirsiniz.

Faturalı hat üzerine kredi yöntemi ile nasıl telefon alınır ve satılır?

Kredi alma işlemleri için iki yol vardır. Birinci yol, kişi kendi faturası üzerine telefon satın alarak kutusunu bozmadan geri satması, ikinci yol ise danışmanlık firmalarına başvuruda bulunarak aynı işlemi firmalara yaptırmasıdır. Bahsedilen her iki yolda nakit para ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yollardır. İkinci yolu kullanırsanız danışmanlık firmaları size verdiği hizmet karşılığında belli bir tutar tahsil eder.

Önek olarak bir telefonun alınıp satılması şu şekilde gerçekleşiyor;

Faturalı hattın üzerine Iphone11 satın alındığını varsayalım; Apple IPhone11 Pro adlı akıllı telefonu güncel olarak alışveriş sitelerinde ortalama fiyatı 13 bin 400TL bandında fiyata satılmakta.13 bin 400TL’ye alınan bir telefonu üç taksitte ödediğini varsayalım;

13 bin 400TL / 3 = 4 bin 466TL aylık ödeme yapmak gerekir. Yani her ay 4bin 466TL ödeyip Iphone11 Pro 64GB hafızalı telefon alınır.

Sahibinden adlı intenet sitesinde ya da Letgo uygulaması üzerinden bu cihazı Yurtiçi/Yurtdışı ya da Sıfır İkinci el durumuna göre farklı fiyatlara satılmakta. Cihazın Apple garantili ve sıfır olduğu göz önüne alınırsa, ortalama fiyat yine 13 bin TL bandındadır.

Cihazı nakitte çevirme için bu cihaza 13 bin 400TL’yi üç ayda veren kişi, bir tanıdığına 200-300 TL fiyatında düşürerek satabilir.

Hemen nakitte ihtiyacı olan birinin telefonculara başvuru yapması gerekir. Telefoncular kutusu bozulmamış ve henüz hiç kullanılmamış telefon alımlarında bu işleme bozdurma adı veriyor. 13bin 400TL fiyatı olan kutusu açılmamış faturalı olan bir cihazı telefoncuya satarsınız, size en fazla 12 bin 500TL bandında bir para verecektir.

-Bu halde 13 bin 400TL – 12 bin 500TL= 900TL tutarında bir zarar meydana gelecektir.

-Her ay 4 bin 466TL ödeme yapıp, 12 bin 500TL kredi çekme anlamına gelir.

Faturalı hat üzerine kredi çekme başvurusu nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacını karşılamak için faturalı hat sahibi olan kişiler, faturalarının üzerinden puanları kadar cihazı satın alabilir ve ürünü satarak nakitte dönüştürebilir.

-Türkiye’de üç operatör firmasının yalnızca faturalı hatlara uyguladıgı bu sistemle faturaya ek olarak cihaz tutarı sistemiyle, 20bin TL’ye kadar cep telefonu alınabilir.

-En fazla 12 aya kadar taksit yapılabilen bu yol sayesinde yüksek tutarlarda alınan cep telefonları, satılıp bozdurularak ihtiyaçlar karşılanabilir.

-Sizde faturalı hatta kredi çekme başvurusunda bulunmak isterseniz hemen kullandığınız operatörü firmayla görüşüp puanınıza göre bir cihaz satın alınabilir

-Ardından cihazı faturasıyla satıp nakitte çevirebilirsiniz.

-Fatura üzerinden alınan cihazlar tarifenize ek olarak faturanıza ücretlendirilecek.

Türk Telekom faturalı hattın üzerine nasıl kredi alınır?

-Türk Telekom operatörüne ait faturalı hattı olan kişiler için altı ay ve üzeri süre boyunca faturalı hat kullanmak gerekiyor.

-Faturalı hat haricinde TTNET faturalı hatlara kredi olanagı ve sabit hatta kredi olanağıda sağlıyor.

-Türk Telekom faturalı kullanıcıları için fatura üzerinden kredi başvuru sistemi 5bin TL’den 10bin TL’ye kadar kredi imkânı sunuyor.

-Buradaki dikkat edilecek husus ise Türk Telekom abonesi olma şartıyla beraber mevcut faturanın ödemelerinin düzenli olarak yapılması.

-Ödemelerin düzenli olarak yapıldığı durumlarda kredi notu puanı belirlenir.

-En yakın Türk Telekom Bayisine gidip bilgi alabilir ve kredi puanı öğrenilebilir.

-Kredi puanı yüksek olan kişilerin tercih ettikleri telefonu alıp sonrada kutusu ve faturasıyla beraber satabilir.

Vodafone faturalı hatta kredi sorgulaması nasıl yapılır?

-Vodafone hat kullanıyor ve faturaları zamanında ödüyorsanız birçok telefon kampanyalarıyla karşılaşacaksınız.

-Fakat, fatura ödemelerini düzensiz olan kişilerin kesinlikle sorgulama işlemi yaptırmalıdırlar.

-Vodafone kredi kullanımı için düzenli ödeme yapan altı ay ve üzeri süre boyunca vodafone faturalı hat kullanan kişilerin faturayla kredi imkânı sunuluyor.

-Vodafone faturalı hattı olan her müşterinin, bankaya gitmesine gerek kalmadan hat üzerinden kredi çekebilirler.

-Kredi alabilmek için faturanın düzenli ödemek kredi puanınızı etkileyecek

-Bulunduğunuz yerde sizlere en yakın olan şubeye giderek bilgi alabilir ya da müşteri hizmetleriyle görüşme yapıp Vodafone faturalı hatta kredi sorgulatabilirsiniz.

Vodafone faturalı hat üzerine hangi cihazlar alınabilir?

Vodafone faturalı hattın üzerine ve tarifinize ek olarak peşin alabileceğiniz telefonlar modelleri şunlardır;

-İPHONESE

-İPHONEXR

-İPHONE7

-IPHONE11 PRO

-SAMSUNG GALAXY M 31S

-SAMSUNG GALAXY NOTE10 LİTE

-SAMSUNG GALAXY A 71

-SAMSUNG GALAXY NOTE20

Üç ay vadeyle bu cihazları VODAFONE üzerinden alabilirsiniz.

Turkcell faturalı hattın üzerine nasıl kredi alınır?

-Bütün operatörler de geçerli olduğu gibi Turkcell içinde faturalı hatta kredi için aynı işlemler geçerlidir.

-Bütçeye uygun telefonları ya da kredi puanınız yeterli ise ihtiyacınızı karşılayacagınız telefonu alarak 12ay taksit imkânlarından yararlanarak ödeyebilirsiniz.

-Turkcell faturalı hatta kredi için en önemli koşul düzenli ödeme yapan 6ay ve üzeri süre boyunca Turkcell faturalı hat kullanan kişilere imkânlar sunulmakta.

-Turkcell faturalı hat kullanan kişiler için 6ay düzenli olarak ödeme yaptığınız durumda kredinizi hattınız üzerinden çekebilirsniz.

-Size en yakın bayiye gidip kredi puanınıza göre limit belirleyerek başvuru yapabilirsiniz.

Hat üzerinden kredi taksit süresi ne kadar?

-Yasal olarak tüm operatörlerde geçerli 3bin 500TL ve üzeri telefonla için vade süresi 3aydır. 3bin 500TL ve altında telefon alımlarında tüm operatörlere göre vade süresi değişmektedir.

-Vodafone üzerinden kredi kullanmak isteyenlerin alacakları cihazlar 3bin 500TL altında ise tarifelerine ek 6 ya da 12ay taksitler ile ödeme kampanyaları bulunuyor. Vade süresini müşteri seçebilir.

-Turkcell için akıllı telefonlarda 12ay 3bin 500TL üzeri telefon alımlarında vade süresi 3aydır.

-Türk Telekom bayilerinden yattınız üzerine telefon alacaksanız eğer 12aya varan vade imkânlarından faydalanabilirsiniz.

Faturasız hatta kredi verilir mi?

Fatura üzerinden kredi kullanmak sadece faturalı hat kullanıcılarına özeldir. Faturalı hat üzerinden alınan kredinin ödeme garantisi bulunuyor. Ancak, faturasız hatlarda böyle bir durum olmadığından dolayı faturasız hatta kredi verilmez. Faturasız hatlara her ay belirli tutarlarda para yüklediğiniz için, ödeme aşamasında tahsili konusunda firmalar sıkıntı yaşarlar. Bu kapsamda aylık belirli bir bakiye yükleyeceğiniz taahhüt etsenizde, faturasız hat üzerinden kredi telefon alıp satma çekme işlemi yapılması mümkün olmaz.