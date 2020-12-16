Fatih'te güpegündüz hırsızlık! Kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar

Öğle saatlerinde Fatih Topkapı Urban Sokaktaki bir apartmanda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, Vahide Odacıl adlı bir kadının zilini çalmaya başladı. Kapıyı açan Vahide Odacıl adlı kadın iki kişi tarafından yüzüne sprey sıkılarak bayıltıldı. Kadını bayıltan zanlılar bilincini kaybeden kadının yatak odasına girerek kadına ait içinde altın bilezik, yüzük olan yaklaşık 10 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

Zanlılar aranıyor

Olayın gerçekleşmesinden yarım saat sonra ayılan Vahide Odacıl, oğlunu arayarak yardım istedi. Yaşanan olayın polise bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadına müdahale ederken polis ekipleri ev içerisinde inceleme başlatarak delil aradılar. Zanlıların yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

'Yüzüme sprey sıkarak bayılttılar'

Yaşadığı olay karşısında neye uğradığını anlamayan Vahide Odacıl olayı anlatırken çalan kapıyı açar açmaz yüzüne sıkılan sprey ile bilincinin kaybedildiğini ve kendine geldiğinde yerde baygın halde olduğunun ve hırsızların yatak odasında olduğunu anlattı. Yatak odasında ziynet eşyalarının olduğunu ve hırsızların hepsini aldığını normalde eşinin olduğunu ancak pandemi dolayısı ile çalıştığı için tek olduğunu anlatan mağdur kadın hırsızların yüzleri maskeli olduğu için ve hiç konuşmadıkları için kim olduklarını tanıyamadığını belirtti.

