İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Fare zehri olan sütten içen 4 yaşındaki çocuk, kardeşi ve annesi zehirlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk fare zehri kattığı sütten içince zehirlendi. Çocuğun annesi ve kardeşi de sütten içerek zehirlendi.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:51
Fare zehri olan sütten içen 4 yaşındaki çocuk, kardeşi ve annesi zehirlendi
Takip Et:

Samsun’un Vezirköprü İlçesi Karadoruk Mahallesi'nde yaşayan  4 yaşındaki M.K.Y , annesinin kendisi için hazırladığı süte fare zehri karıştırdı. Annesi ve 2 yaşındaki kardeşi B.Y. ile birlikte oyun oynayarak sütten içen 4 yaşındaki çocuk zehirlendi.

 Yaşanan bu korkunç olay sonrasında yakınlarının sağlık ekiplerinin aramasıyla hemen hastaneye kaldırılan M.K.Y ,annesi ve 2 yaşındaki kardeşi tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.K.Y ile kardeşi B.Y. tedavilerinin ardından taburcu olurken  hamile olduğu öğrenilen anne Z.Y. tedavisi için başka bir hastaneye nakledildi. Tedavisi burada devam edecek.



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsunZehirlenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da kocasının darp edildiğini gören kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı
Ankara'da kocasının darp edildiğini gören kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı
Korkunç olay! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp daireyi ateşe verdi
Korkunç olay! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp daireyi ateşe verdi
AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı
AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı
Yine Trabzon yine yangın! 6 ev kül oldu
Yine Trabzon yine yangın! 6 ev kül oldu
Koca balığı elleriyle yakaladı
Koca balığı elleriyle yakaladı
Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu
Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu

Popüler Haberler

MHRS Koronavirüs COVİD - 19 aşı randevusu nasıl alınır?
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi, diziden ayrılacak mı? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga'nın yer aldığı diziler
Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak, hangi yılda? Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır?
Exxen Hükümsüz 3.bölüm ne zaman yayınlanacak?
Süper Lig yeni yabancı oyuncu sınırı kaç oldu, neden yükseltildi?
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
İŞKUR KPSS şartı olmadan binlerce hastane personeli alacak! İş ilanları yayınlandı!
Asgari ücretle çalışanlara müjde! Maaşlara 350 TL zam kapıda
Kuyumcuların çalışma saatleri, mesai saatleri, açılış kapanış saatleri
Kuaförüm Sensin’de İsmihan’a araba yollayan gizli hayranı kim?
İkametgah belgesi nerden, nasıl alınır? E-Devlet ikametgah sorgulama ve belge alma
İşsiz, Esnaf, Ev Kadını, Emekli, Çalışan, Çalışamayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara maddi yardım!
Telegram telefon numarası gizleme nasıl yapılır? Telegram’da cep telefon numarası nasıl kapatılır?
Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? Ocak 2021
Banka borçlarınızı tek yerde toplayın! İşte borç transfer kredisi veren bankalar
Emekli ek ödeme oranları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
Vodafone 2 GB internet destek paketi nasıl alınır? Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya deatyları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.