Fare zehri olan sütten içen 4 yaşındaki çocuk, kardeşi ve annesi zehirlendi

Samsun’un Vezirköprü İlçesi Karadoruk Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki M.K.Y , annesinin kendisi için hazırladığı süte fare zehri karıştırdı. Annesi ve 2 yaşındaki kardeşi B.Y. ile birlikte oyun oynayarak sütten içen 4 yaşındaki çocuk zehirlendi.

Yaşanan bu korkunç olay sonrasında yakınlarının sağlık ekiplerinin aramasıyla hemen hastaneye kaldırılan M.K.Y ,annesi ve 2 yaşındaki kardeşi tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.K.Y ile kardeşi B.Y. tedavilerinin ardından taburcu olurken hamile olduğu öğrenilen anne Z.Y. tedavisi için başka bir hastaneye nakledildi. Tedavisi burada devam edecek.

