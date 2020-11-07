Falezlerde manzara izleyen kadın, düşüp can verdi

Bir kişinin can verdiği olay akşam saatlerinde Antalya'da yaşandı.

Antalya'da yaşayan 46 yaşındaki Leyla Yalçın isimli kadın,yakın arkadaşıyla birlikte dışarıya çıktı. İkili bir süre sonra güzel manzara izlemek için deniz kenarında falezlerin olduğu bölgeye gitti. Bir süre burdaki manzarayı izleyen ikiliden Leyla Yalçın bir anlık dikkatsizliği sonucu dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

O sırada markete giden arkadaşı geri geldiğinde talihsiz kadının aşağı düştüğünü fark etti ve durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine hemen çok sayıda polis, ambulans ve 112 sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler aşağı inerek ağır yaralanan kadını deniz polisinin yardımıyla limana çıkardı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yalçın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.