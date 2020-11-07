İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Falezlerde manzara izleyen kadın, düşüp can verdi

Feci olay Antalya'da yaşandı. Kentte yaşayan 46 yaşındaki Leyla Yalçın, yakın arkadaşıyla birlikte gittiği falezlerde bir anlık dikkatsizliği sonucu aşağı düşerek can verdi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 13:56
Falezlerde manzara izleyen kadın, düşüp can verdi
Takip Et:

Bir kişinin can verdiği olay akşam saatlerinde Antalya'da yaşandı.

Antalya'da yaşayan 46 yaşındaki Leyla Yalçın isimli kadın,yakın arkadaşıyla birlikte dışarıya çıktı. İkili bir süre sonra güzel manzara izlemek için deniz kenarında falezlerin olduğu bölgeye gitti. Bir süre burdaki manzarayı izleyen ikiliden Leyla Yalçın bir anlık dikkatsizliği sonucu dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

O sırada markete giden arkadaşı geri geldiğinde talihsiz kadının aşağı düştüğünü fark etti ve durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine hemen çok sayıda polis, ambulans ve 112 sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler aşağı inerek ağır yaralanan kadını deniz polisinin yardımıyla limana çıkardı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI


Yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yalçın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 

 

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 13:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaFalezLeyla Yalçın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüste kırmızı bileklik paniği
Otobüste kırmızı bileklik paniği
Tarım ve Orman Bakanlığı'na işçi alımı yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na işçi alımı yapılacak
İnternet üzerinde dolaşan Deprem Dile Gelse Ne Der? yazısı okurların ilgisini topladı!
İnternet üzerinde dolaşan Deprem Dile Gelse Ne Der? yazısı okurların ilgisini topladı!
Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık: Otomobillerden hırsızlık yapıp Marmaray'la kaçtı
Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık: Otomobillerden hırsızlık yapıp Marmaray'la kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu

Popüler Haberler

Whatsapp’ta engellendiğimi nasıl anlarım? Whatsapp engel kontrol işlemleri
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemleri nasıl yapılır? Ehliyet ve kimlik birleştirme randevu alma işlemleri
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2020 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
Müteahhitlik belgesi nasıl alınır? Müteahhitlik belgesi başvurularında gereken belgeler nelerdir?
Instagram hesabım kapatıldı ne yapabilirim, yeniden açtırmak için hangi işlemleri yapmalıyım?
SGK kısmi ilişiksizlik belgesi nasıl alınır? Kısmi ilişiksizlik belgesi hakkında merak edilenler
Sadakatsiz dizisine katılan Turgay Güngör karakteri dengeleri değiştirecek! Kenan Ece
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay kimdir, nereli yaşı Kaç?
Bir Annenin Günahı neden yayınlanmıyor? Bir Annenin Günahı final bölümü olacakmı?
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı, yok mu? Show TV Kuzey Yıldızı Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Hızlı ve Öfkeli 9 filmi ne zaman vizyona girecek? Film vizyon tarihi belli oldu
2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dudullu Postası Betül kimdir? Gerçek adı nedir? Aslı Bekiroğlu hakkında bilgiler
Sahur yapmadan oruç tutulur mu? Oruca ne zaman, nasıl niyet edilir?
10 Kasım için şiirler 2020 10 Kasım kısa en güzel şiirler
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Kasım 2020 Cumartesi
Yavuz dizisi oyuncu kadrosu belli oldu
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Kasım 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Kasım 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
100 bin TL konut kredisi çeken ne kadar geri ödeme yapar? 100 bin TL konut kredisi geri ödeme miktarı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.