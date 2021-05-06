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Fakirlik belgesi nedir, kimlere nasıl verilir? Fakirlik belgesi başvuru evrak ve işlemleri

Maddi olarak kötü durumda olan bazı vatandaşlara Fakirlik belgesi veriliyor. İnsanlar Fakirlik belgesinin ne olduğunu ve kimlere nasıl verildiği sorularının cevaplarını internet üzerinden araştırıyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:33
Fakirlik belgesi nedir, kimlere nasıl verilir? Fakirlik belgesi başvuru evrak ve işlemleri
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Ülkemizde maddi durumu yetersiz birçok kişi bulunuyor. Bu kişilerin günlük yaşamına katkı sağlayan belgelerden birisi olan Fakirlik belgesini almak için kişinin herhangi bir gelirinin olmaması maddi ve manevi açıdan yardıma muhtaç olması gerekiyor. Bu belgeyi alanlar muhtarlıkların sağladığı yardımdan da faydalanabiliyor. Fakirlik belgesi formuna muhtarlıkların dışında e-devlet üzerinden de ulaşılabiliyor. E-devlet üzerinden doldurulan formun çıktısı ile muhtarlıklara gidilmesi yeterli.

Vatandaşların fakirlik belgesi alabilmeleri için T.C. Kimlik belgelerini, öğrenci belgelerini ve fakirlik başvuru formlarını ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Fakirlik Belgesi İçin Gereken Şartlar

İnsanların Fakirlik Belgesi alabilmesi için sigortasız olması, 18 yaşından büyük olması, mal varlığının olmaması, oturduğu yerin başvurduğu muhtarlığa bağlı bir yerde olması gibi şartlar gerekiyor. Başvuran kişinin yalan beyanda bulunduğu tespit edilirse başvurusu reddediliyor.

Fakirlik Belgesi almaya hak kazanan kişiler belediyelerin, bakanlıkların ve bazı deneklerin sağladığı yardımlardan faydalanabiliyor.




Son Güncelleme: 06.05.2021 20:33
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Anahtar Kelimeler:
Fakirlik BelgesiYardım
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