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Fahriye Evcen'den iddialı paylaşım!

2017 yılında kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile hayatını birleştiren ve 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen oğulları Karan'ı ve özel anlarını paylaşmaya devam ediyor.

09 Mart 2021 Salı 22:25
Fahriye Evcen'den iddialı paylaşım!
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2017 yılında kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile hayatını birleştiren ve 2019 yılında oğulları Karan'ı dünyaya getiren Fahriye Evcen sanal alemde paylaşımlarına devam ediyor.

İnstagramda 11,5 milyondan fazla takipçisi bulunan Evcen,8 Mart kadınlar günü çekimleri için kameraların karşısına geçti ve çok özel pozlar verdi.

34 yaşındaki güzel oyuncu güzelliği ve sadeliğiyle sanal alemi adeta salladı.

İlk önce siyah elbisesiyle iddialı poz veren güzel oyuncu daha sonra ise derin bacak dekolteli verdiği poz ile hayranlarından kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

İşte Evcen'in kameraların karşısında verdiği ve sanal alemde hayranlarına paylaştığı o çok özel pozlar 

 

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
Fahriye EvcenBurak Özçivit
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