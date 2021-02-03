Fahri Trafik Müfettişi nedir, nasıl olunur? Kimler Fahri Trafik Müfettişi olabilir?

Karayolları denetimlerinde özel olarak seçilen kişilere Fahri trafik müfettişi denmektedir. Aynı zamanda görev bölgelerinde trafik suçu sebebi ile işlemiş oldukları ihbar tutanaklarının trafik zabıtalarına teslim etmeleri ve trafik polislerinin olmadığı bölgelerde ihlalleri suçları ortaya çıkartan kişilerdir. Eğer sizde fahri trafik müfettişi olmak istiyorsanız belli başlı şartları taşıyor olmanız gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız,

- En az kırk yaşında olup, yüksekokul mezunu iseniz,

-En az 10 yıllık sürücü belgeniz varsa,

-Asli kusurlu olarak ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına sebep olmadıysanız,

-Başvuru yapacağınız tarihten geriye 5 yıl içerisinde 100 ceza puan uygulaması sonucu sürücü belgeniz geri alınmadıysa,

-Kamu hizmetlerinden yasaklı değilseniz,

-Taksirli suçlardan hükümlü bulunmadıysanız eğer, 2 tane vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgenizle sürücü belgeniz ve öğrenim durumunuzu gösteren belge ile dilekçenize ekleyerek ikametgahınızda olan il valiliğine başvuru yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvuru incelendikten sonra onaylanması halinde size “Fahri Trafik Müfettişlik Kimlik Belgesi” verilir.

Başvurunuzun onaylanması halinde bir eğitime tabi tutulursunuz. Eğitim sonrası tespit edilen kural ihlallerine karşı Trafik Suçu İhbar Tutanağı düzenlenerek 1 hafta içerisinde en yakınınızda olan trafik birimine teslim edip, görüş ve önerilerinizi bildirip, yer ve zamanı göz ardı ederek ülkenin her yerinde görevli olursunuz.

Fahri Trafik Müfettişliğinde adil ve tarafsız olmak zorunluluk arasında yer alır. Araç durdurmak, belge evrak sormak trafik müfettişlerinin sorumluluğu değildir. Ve bu işlemleri yapamazlar. Görevini kötüye kullanan yönetmeliğe aykırı davranan müfettişler iki aydan altı aya kadar hapis cezası alır. Başvuru şartlarındaki özelliklerini kaybeden kişilerin müfettişlik görevine son verilir.

