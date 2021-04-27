Fahri Konsolosu aracı takla attı! 4 kişi can verdi

4 kişinin can verdiği feci kaza olay öğleden sonra Kocaeli sınırları içinde Kuzey Marmara Otoyolunda yaşandı.

Gelen bilgilere göre Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli sınırlar içinde İstanbul yönünde seyir halinde olan lüks bir araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan lüks araç bariyerleri geçerek, yolda uyarı mesajları veren dijital tabelaya çarptı ve ters döndü.

4 kişi can verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle birlikte olay yerine hemen polis,112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları kontrolde araç içinde bulunan Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu ve iş adamı Halil Uluer, eşi Fatma Uluer, ve Ahmet Demirhan'ın olay yerinde can verdiğini belirledi. ARaç içinde bulunan Ayşe Demirhan ise kurtarma ekipleri tarafından araç içinde ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kaza bölgesine gelen cumhuriyet savcısı, bölgede incelemede bulunurken,otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan ekipler, vinçle uyarı tabelasının kaldırılması için çalışma başlattı.