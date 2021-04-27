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Fahri Konsolosu aracı takla attı! 4 kişi can verdi

Gelen bilgilere göre Kocaeli sınırları içinde seyir halinde olan lüks bir araç yolda kontrolden çıktı ve yön gösteren dijital levhaya çarparak ters döndü. Feci kazada Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ve araçta bulunan diğer 2 kişi can verdi.

27 Nisan 2021 Salı 20:47
Fahri Konsolosu aracı takla attı! 4 kişi can verdi
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4 kişinin can verdiği feci kaza olay öğleden sonra Kocaeli sınırları içinde Kuzey Marmara Otoyolunda yaşandı.

Gelen bilgilere göre Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli sınırlar içinde İstanbul yönünde seyir halinde olan lüks bir araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan lüks araç bariyerleri geçerek, yolda uyarı mesajları veren dijital tabelaya çarptı ve ters döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle birlikte olay yerine hemen polis,112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 

4 kişi can verdi

Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları kontrolde araç içinde bulunan  Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu ve iş adamı Halil Uluer, eşi Fatma Uluer, ve Ahmet Demirhan'ın olay yerinde can verdiğini belirledi. ARaç içinde bulunan Ayşe Demirhan ise kurtarma ekipleri tarafından araç içinde ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kaza bölgesine gelen cumhuriyet savcısı, bölgede incelemede bulunurken,otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.

 

Öte yandan ekipler, vinçle uyarı tabelasının kaldırılması için çalışma başlattı.




Son Güncelleme: 27.04.2021 20:47
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Anahtar Kelimeler:
KazakistanFahri Konsolos
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