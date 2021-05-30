Fahrettin Koca talimatı verdi!

Sağlık Bakanlığıile mücadele anlamında yürütülen aşılama kampanyasını TV ekranlarında yayınlamak üzere “Kolları Sıvıyoruz.” Sloganıyla reklamlar hazırlandı. Bakan Koca, hazırlanan kamu spotunu Twitter’dan takipçileriyle paylaştı; “Hayatımızın eskiye dönmesi için kolları sıvıyoruz.” Mesajını gönderenilk sağlık müdürlerine de gerekli bilgileri iletti. Bunun ardından ilk sağlık müdürleri de kendi kişisel hesaplarından aşının önemini anlatan bilgiler paylaşarak kampanyaya katılımda bulundular. Kampanyaya katılan her il sağlık müdürü farklı bir il sağlık müdürünü kampanyaya davet etti.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin; “Kolları sıvadık, Edine, siz de kolları sıvadınız mı?” diye sordu. Bunun ardından Edine İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, hedeflerinin en yakın zamanda aşılamaları tamamlamak olduğunu belirtti. Yıldırım;” Edine, sağlık bakanımızın mesajını aldı. Normale dönebilmek amacıyla bizde kollarımızı sıvıyoruz. Hedef vaka sayılarının azaldığı Edine’mizdeki belirlenen yaş ve risk gruplarında bulunan kişileri en erken şekilde aşılamak.” Dedi. Yıldırım sözlerini; “Çanakkale siz de kolları sıvadınız mı?” diyerek farklı bir ile davet gönderdi