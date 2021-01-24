Faciadan dönüldü! Tüp kamyonu devrildi, tüpler yola saçıldı

Bugün öğleden sonra İstanbul Kağıthane ilçesinde yaşanan talihsiz kazada faciadan dönüldü.

İlçede bir sokakta seyir halinde olan ve kasasında dolu tüplerin yüklü olduğu kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araca çarptı ve sonrada yan yatarak durabildi.

DOLU TÜPLER ETRAFA SAÇILDI

Kamyonun yan yatmasıyla birlikte kasasında bulunan dolu mutfak tüpleri sokağa saçıldı. Sürücünün hafif yaralandığı kazayı gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise haber verdi. İhbar üzerinde polis, itfaiye ve 112 sağlık personeli kısa süre içinde kaza yerine geldi ve sokak hemen güvenlik çemberine alındı, vatandaşlar kaza yerinden uzaklaştırıldı.

Güvenliğin alınmasından sonra yetkililier etrafa saçılan dolu tüpleri dikkatli bir şekilde topladı. Şans eseri bir patlama yaşanmadı.

Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.