Faciadan dönüldü! Minibüs ile beton mikseri çarpıştı

Karaman’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Siyahser Mahallesi Valilik kavşağında Akif Çelik idaresindeki bir beton mikseri, Ali İhsan Ateş idaresindeki bir minibüsle çarpıştı.

Gerçekleşen korkunç kazada minibüs çarpmanın etkisiyle devrilirken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrasında ise korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Minibüs sürücüsü Ali İhsan Ateş'in 1,37 promil alkollü olduğu ve beton mikseri sürücüsü Akif Çelik’in ise ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince karakola götürülen sürücülerden Ateş'e, 'alkollü araç kullanmak' suçundan bin 340 lira para cezası verilirken Çelik'e de 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 2 bin 699 lira para cezası verildi. Ucuz atlatılan olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

