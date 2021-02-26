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Faciadan dönüldü! Minibüs ile beton mikseri çarpıştı

Karaman'da minibüs ile beton mikseri çarpıştı. Gerçekleşen korkunç kazada minibüs çarpmanın etkisiyle devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken , kaza sonrasında korkunç gerçek ortaya çıktı. Sürücülerden birinin alkollü, diğerinin ise ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

26 Şubat 2021 Cuma 22:26
Faciadan dönüldü! Minibüs ile beton mikseri çarpıştı
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Karaman’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Siyahser Mahallesi Valilik kavşağında Akif Çelik idaresindeki bir beton mikseri, Ali İhsan Ateş idaresindeki bir minibüsle çarpıştı.

Gerçekleşen korkunç kazada minibüs çarpmanın etkisiyle devrilirken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrasında ise korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Minibüs sürücüsü Ali İhsan Ateş'in 1,37 promil alkollü olduğu ve beton mikseri sürücüsü Akif Çelik’in ise ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince karakola götürülen sürücülerden Ateş'e, 'alkollü araç kullanmak' suçundan bin 340 lira para cezası verilirken Çelik'e de 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 2 bin 699 lira para cezası verildi. Ucuz atlatılan olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 26.02.2021 22:26
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Anahtar Kelimeler:
KaramanKaza
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