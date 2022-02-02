Facebook'ta çalışan kişiler ne kadar maaş alıyor? Facebook'a iş başvurusu nasıl yapılır?

Facebook’ta işe girmek istiyorum diyenler ne yapmalı?
Facebook'ta bir işe başvurmak istiyorsanız, iş yerinde Facebook'ta bir iş başvurusunda bulunmalısınız. İngilizceye temel düzeyde hakim olmalısınız. Özgeçmişinizde oluşturulan iş ilanları için sonuçlar olumlu ya da olumsuz olarak döndürülecektir. Özgeçmişiniz incelenecek ve e-posta ile projeye hazırlanmanız istenecektir. Dil becerilerinizi kontrol etmek için Facebook'ta çevrimiçi mülakat yapacaklardır. Sorular çok zor olabilir.
Son Güncelleme: 02.02.2022 09:12