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Facebook'ta çalışan kişiler ne kadar maaş alıyor? Facebook'a iş başvurusu nasıl yapılır?

Facebook çalışanlarının ne kadar maaş aldığı en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda. Facebook’ta çalışmak isteyen kişiler, işe nasıl alınmaktadır? Facebook’ta çalışan kişiler ne kadar maaş almaktadır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 09:12
Facebook'ta çalışan kişiler ne kadar maaş alıyor? Facebook'a iş başvurusu nasıl yapılır?
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Sürekli artan abone sayısı ile dünyanın en büyük sosyal ağ sitesi olarak tanınan Facebook, platformunda 25.000 kiye kadar maaş sunmaktadır. Facebook kurucu ortağı Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin insanı haline geldi. Şirket kısa süre önce Instagram ve Whatsapp'ı satın alarak kendi sistemini ekledi. Bu nedenle burada çalışmak isteyen çok insan var.

Facebook’ta işe girmek istiyorum diyenler ne yapmalı?

Facebook'ta bir işe başvurmak istiyorsanız, iş yerinde Facebook'ta bir iş başvurusunda bulunmalısınız. İngilizceye temel düzeyde hakim olmalısınız. Özgeçmişinizde oluşturulan iş ilanları için sonuçlar olumlu ya da olumsuz olarak döndürülecektir. Özgeçmişiniz incelenecek ve e-posta ile projeye hazırlanmanız istenecektir. Dil becerilerinizi kontrol etmek için Facebook'ta çevrimiçi mülakat yapacaklardır. Sorular çok zor olabilir.



Son Güncelleme: 02.02.2022 09:12
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Anahtar Kelimeler:
FacebookMaaşİnstagramWhatsAppMark Zuckerberg
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