Facebook'ta çalışan kişiler ne kadar maaş alıyor? Facebook'a iş başvurusu nasıl yapılır?

Facebook’ta işe girmek istiyorum diyenler ne yapmalı?

Sürekli artan abone sayısı ile dünyanın en büyük sosyal ağ sitesi olarak tanınan, platformunda 25.000 kiye kadarsunmaktadır. Facebook kurucu ortağı, dünyanın en zengin insanı haline geldi. Şirket kısa süre önceve'ı satın alarak kendi sistemini ekledi. Bu nedenle burada çalışmak isteyen çok insan var.

Facebook'ta bir işe başvurmak istiyorsanız, iş yerinde Facebook'ta bir iş başvurusunda bulunmalısınız. İngilizceye temel düzeyde hakim olmalısınız. Özgeçmişinizde oluşturulan iş ilanları için sonuçlar olumlu ya da olumsuz olarak döndürülecektir. Özgeçmişiniz incelenecek ve e-posta ile projeye hazırlanmanız istenecektir. Dil becerilerinizi kontrol etmek için Facebook'ta çevrimiçi mülakat yapacaklardır. Sorular çok zor olabilir.