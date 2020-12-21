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Fabrika'da çalışan genç işçinin talihsiz ölümü

Sanayi bölgesinde fabrikada çalışan bir işçi acı bir şekilde yaşamını yitirdi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:02
Fabrika'da çalışan genç işçinin talihsiz ölümü
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Bolu’nun Gerede ilçesin de sanayi bölgesinde çalışmakta olan 27 yaşındaki Mustafa Altundağ çalışma esnasında 7 metrelik bir yükseklikte bulunuyordu. Dengesini kaybeden işçi beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Başının üzerine düşen iş arkadaşları olayı hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri gelerek ağır yaralı işçiyi Gerede Devlet Hastanesine götürdü.  27 yaşındaki genç işçi bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




Son Güncelleme: 21.12.2020 15:02
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Anahtar Kelimeler:
BoluMustafa Altundağİş KazasıGerede
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