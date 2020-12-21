Fabrika'da çalışan genç işçinin talihsiz ölümü

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:02
Bolu
’nun Gerede
ilçesin de sanayi bölgesinde çalışmakta olan 27 yaşındaki Mustafa Altundağ
çalışma esnasında 7 metrelik bir yükseklikte bulunuyordu. Dengesini kaybeden işçi beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Başının üzerine düşen iş arkadaşları olayı hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri gelerek ağır yaralı işçiyi Gerede Devlet Hastanesine götürdü. 27 yaşındaki genç işçi bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Güncelleme: 21.12.2020 15:02
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