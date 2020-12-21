Fabrika'da çalışan genç işçinin talihsiz ölümü

’nunilçesin de sanayi bölgesinde çalışmakta olan 27 yaşındakiçalışma esnasında 7 metrelik bir yükseklikte bulunuyordu. Dengesini kaybeden işçi beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Başının üzerine düşen iş arkadaşları olayı hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri gelerek ağır yaralı işçiyi Gerede Devlet Hastanesine götürdü. 27 yaşındaki genç işçi bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



