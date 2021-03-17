Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan bitmeden namaz kılınabilir mi, kılınmaz mı?

Ezan okunurken namaz kılınır mı?

Ezan okunurken namaz kılınıp kılınmaması ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı ezana saygı başlığı altına bilgilere yer vermektedir: ezanın meşru olması, ezan okunurken çağrıya icap etmek ve dinimizdeki yeri önemlidir. Ezan okunduğunda ezana katılmak söylemekle ilgili Peygamber Efendimizin emri bulunmaktadır; ‘ezanı duyduğunuzda sizlerde müezzin ile birlikte söyleyiniz’ buyurmuştur. Hadiste geçen ‘söyleyiniz’ farz mı sünnet mi konusunda müçtehitler ihtilaf etmişlerdir. Hanefi mezhebine ve bir grup Maliki mezhebine göre emir farzdır. Ancak Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre emir sünnettir.

İster farz ister sünnet olsun ezanı duyan her Müslümanın namaz kılma mazereti yok ise ezana eşlik eder ve sonrasında ezansını okumaktadır.

Ezan okunurken Kuran’ı Kerim okunulmaz, müzik dinlenilmez, müzik çalınmaz, konuşulmaz, vaaz verilmez, selam alınıp verilmez. Camilerde imamın ezandan önce vaaz vermesi ve ezan okunurken vaazı bitirmesi gerekmektedir.

Ezana saygı Peygamberimizin sünnetidir. Özellikle cami imamlarının, müezzinlerinin yüksek sesle, güzel bir eda ile ezanı okumaları gerekmektedir.

